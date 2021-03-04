Clubhouse開房爽聊！專家示警：資安亮紅燈

隨著語音社群軟體Clubhouse近期爆紅，類似的語音社群應用程式如Riffr、Listen、Audlist和HearMeOut近期亦成為關注焦點。不只許多民眾、名人及意見領袖爭相加入這一波語音聊天熱潮，駭客也同時看準此一情勢，正不斷變換各種詭詐的手法，伺機誘騙受害者上勾！全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼：4704) 提醒語音社群軟體背後潛藏著眾多資安風險，包含竊聽、攔截和非法錄音等，民眾可能會在聊天過程中，不經意揭露個人資訊。對此，趨勢科技也建議三大安全措施，提醒大家重視資安。

趨勢科技提出語音社群平台潛藏六大資安風險，包含藉由分析網路流量，來攔截並竊聽聊天內容、 透過Deepfake (深偽技術) 詐騙，趨勢說明，駭客透過Deepfake (深偽技術)，假冒名人及公眾人物的聲音進行詐騙，除了破壞被害者聲譽外，更嚴重的是，駭客可能利用權威人物的身分，吸引使用者加入房間，引導收聽者誤入某項投資騙局或遭受更大損失。

此外，許多線上語音聊天平台的通話紀錄會隨著聊天關閉而消失，然而駭客仍可透過私下錄音的方式紀錄通話內容，並進一步假冒他人帳號散播不當資訊。除了損害他人名譽外，駭客可能藉此進行欺詐性的商業交易。

趨勢指出，駭客騷擾民眾的方式取決於各語音社群平台的應用程式和網路架構。例如在某些平台上，當駭客鎖定的攻擊對象加入一個公開房間時，駭客便會收到通知，並可以進入房間要求發言，透過說話或播放預錄聲音的方式勒索受害者。而根據趨勢科技研究，駭客可以輕易編寫腳本，自動進行上述的攻擊，提醒民眾在遇到這類情況時，可透過封鎖或是檢舉功能的方式防止攻擊。

在近期語音社交軟體的蓬勃發展下，使用者開始討論透過購買追蹤者來替個人帳號增加熱度或達到行銷目的，駭客亦即推出可以透過API進行逆向工程製作機器人以換取邀請碼的地下服務。此外，駭客可透過語音社群平台，為C&C註2建立隱蔽通道或利用資料隱碼術來隱藏或傳輸資訊。在語音社群平台增加的趨勢下，攻擊者可能會開始將其視為可靠的攻擊管道，像是建立多個房間，在不留痕跡的狀況下，連接殭屍程式以傳送命令。

趨勢科技建議，在「開房間」前的三大安全措施，第一，在公開聊天室發言時，提高警覺心，在線上語音社群平台發表言論如同在公開場合說話，應避免透漏個人隱私及重要資訊，避免遭有心人士錄音，進行非法行為。

第二，目前許多相關應用程式並未建構完善的帳號認證，在與他人聊天時，應仔細檢查個人簡介及社群網站連結是否真實，不輕易以名字或照片相信他人。第三，在使用程式時應更加謹慎，使用者應避免開啟重要資訊的使用權限，像是如果使用者不希望應用程式收集通訊錄內的資料，則可以考慮拒絕授權請求，防範有心人士竊取個資。