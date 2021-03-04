量增價跌走勢持續 去年第四季DRAM總產值季增1.1%

TrendForce表示，去年第4季DRAM總產值176.5億美元，季增1.1%；主因華為遭美國列入出口限制清單，中國智慧手機品牌Oppo、Vivo、小米等欲搶食華為市場份額，積極加大零組件採購力道，帶動第4季各家DRAM供應商出貨表現。

但受到伺服器業者仍持續庫存調節的影響，壓抑DRAM價格，多數原廠去年第4季營收表現與上季差異不大，僅美光受營運天數不同而有明顯下滑。

展望2021年第一季，包括PC、mobile、graphics及consumer DRAM在內的需求仍維持穩健。歷經兩季庫存調整，部分server DRAM業者重啟新一輪備貨，加上去年12月初美光跳電事件影響，今年第1季DRAM產品價格全面正式起漲。

TrendForce預估，第1季將呈現量平價漲的走勢，由於是市況反轉的第一個季度，且需求面仍位處淡季，估計量與價成長幅度不大，整體DRAM產值可能較去年第4季小幅成長。

去年第4季DRAM價格持續走跌，原廠獲利受到壓縮，以營收表現來看，韓系DRAM廠與美光的表現再度出現分歧，主要是美光第4季的財務週數由前次高基期的14周回歸正常的13周，在出貨量與平均銷售單價呈現「量價齊跌」；韓系廠商則持續呈現「量增價跌」，顯示拉貨力道回溫。

三星及SK海力士在出貨增幅都優於原先預期的情況下，抵銷報價的跌幅，營收分別上揚3.1%及5.6%。美光因出貨量衰退，營收走跌7.2%，導致第4季市占下滑至23%。展望2021年第1季，由於DRAM報價正式走揚，加上美光在報價策略上最為積極，有機會拉近與前兩大的市占差距。

以獲利表現來看，由於去年第4季的DRAM均價跌幅落在5~10%，導致所有廠商的獲利表現皆出現收斂。三星營業利益率由上季41%跌至36%；SK海力士由上季29%跌至26%；美光本次財報季區間（9月至11月）的報價跌幅約略等同於韓廠，營業利益率由上季25%縮減至21%，廠商的成本優化幅度皆不足以彌補該季的報價跌幅。

展望今年第1季，受到DRAM報價反彈的支撐，預計原廠獲利能力也將觸底反彈，正式重啟新一波的上漲週期。值得一提的是，以DRAM龍頭廠三星為例，在報價底部的獲利水準仍高達三成，連規模相對小的南亞科（2408）也有近10%的獲利，顯示DRAM產業在新進中國業者加入以前，都將在寡占格局下維持獲利的生態。

台廠方面，南亞科同樣呈現量增價跌的表現，去年第4季營收小跌0.7%，營業利益率隨著報價走跌而下降，由上季的13.5%進一步收斂至8.8%。

華邦電（2344）NOR Flash占比持續提升，但以第4季營收季增0.8%來看，主要是NAND Flash業務受到壓縮，加上DRAM營收在利基型記憶體市況率先好轉的幫助下提升，但漲幅不高，主因供貨有限而非需求不佳所造成。

力積電營收僅計自家生產的標準型DRAM產品，去年第4季持續受到包含PMIC（電源管理IC）、Driver IC、CIS在內的邏輯產品需求暢旺，但因壓縮到DRAM產能，使其DRAM營收下滑約1.7%。

TrendForce表示，三家台廠仍將重心擺在自身最具優勢的產品，各自強化所屬領域的競爭力，如南亞科積極開發1A/1Bnm，期能在今年底前送樣；華邦電在持續精進DRAM新製程25nm良率的同時，產能擴建仍以需求暢旺的NOR Flash為主；力積電在當前邏輯IC需求極佳的環境下，將持續產能滿載專攻毛利較高的邏輯產品代工。