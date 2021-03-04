威剛受惠記憶體需求強勁 2月營收年增12.27%

記憶體模組大廠威剛（3260）今（4）日公告2月份營收，表示受惠於記憶體需求強勁，儘管2月工作天數只有15天，2月營收仍年增12.27%達28.12億元；威剛指出，在DRAM價格持續升溫，加上固態硬碟（SSD）控制IC供貨吃緊刺激需求，今年以來客戶備貨相當積極，公司生產線於農曆春節假期也加班趕工，以滿足客戶出貨要求。

威剛預期，繼DRAM價格正式邁入多頭走勢後，NAND Flash受惠終端應用量提升，合約價也將於第1季底止跌回升；看好兩大記憶體市況熱絡，公司今年營運不僅淡季不淡，更可望逐季走俏。

威剛董事長陳立白強調，DRAM供給持續吃緊，不僅NB、智慧手機、資料中心對記憶體需求大增，第2季起車用電子也將強勢加入搶食記憶體產能行列，因此看好DRAM價格自去年12月初低點出現後，報價將逐季升高，第2季漲幅還會比第1季更明顯。

陳立白進一步分析，今年整體市況最缺貨的時間將會在第2季以後，短期內供貨情況仍非常吃緊，公司目前至少維持2個月以上的安全庫存水位，在DRAM漲價效益與SSD出貨量大幅提升挹注下，兩大產品線對今年上半年獲利都將有顯著貢獻，第一季整體營運表現也會大幅優於去年第四季。

威剛2月產品結構，DRAM與SSD營收規模相當。DRAM營收為11.23億元，月增2.46%，年增9.45%，占比39.93%；SSD營收規模11.91億元，年增53.84%，占整體比重42.36%，仍為第一大產品線。記憶卡、隨身碟及其他產品比重為17.71%。