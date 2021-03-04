影／南電資本支出破80億元 上半年獲利拚優於去年
載板暨PCB廠商南電（8046）今(4)日召開法說會釋出產業看法。南電副總呂連瑞提到，在製程自動化加強AI運用與強化工安提早發覺熱源都有不錯成果，整體看待2021年今年載板市場需求仍大於供給，2022年從客戶端與應用看需求也仍不錯，因應客戶需求逐步擴充產能，「公司不會主動調整價格、都是客人提出。」
呂連瑞也說，公司在軟硬整合並進之下，目標上半年獲利持續優於去年同期，觀察整體載板產業擴建工程不易是「三高」產業，高技術、高資本支出、高人力人才等，「和客戶互動緊密，投資也要確保能回收。」
南電今年資本支出也將拉高。呂連瑞提到，今年資本支出至少超過80億元且不包含已租賃廠房的部分，承租廠房部分規劃ABF擴充、最晚明年第1季產出ABF產能增加10-12%，今年除了昆山新增產能，也會加速相關計畫，進而符合市場需求。
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