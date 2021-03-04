快訊

上櫃企業淳紳爆掏空4.8億 檢調搜索約談董座到案

純屬虛構的英國王室故事？《王冠》沒拍的「愛爾蘭衝突」

影／南電資本支出破80億元 上半年獲利拚優於去年

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

載板暨PCB廠商南電（8046）今(4)日召開法說會釋出產業看法。南電副總呂連瑞提到，在製程自動化加強AI運用與強化工安提早發覺熱源都有不錯成果，整體看待2021年今年載板市場需求仍大於供給，2022年從客戶端與應用看需求也仍不錯，因應客戶需求逐步擴充產能，「公司不會主動調整價格、都是客人提出。」

呂連瑞也說，公司在軟硬整合並進之下，目標上半年獲利持續優於去年同期，觀察整體載板產業擴建工程不易是「三高」產業，高技術、高資本支出、高人力人才等，「和客戶互動緊密，投資也要確保能回收。」

南電今年資本支出也將拉高。呂連瑞提到，今年資本支出至少超過80億元且不包含已租賃廠房的部分，承租廠房部分規劃ABF擴充、最晚明年第1季產出ABF產能增加10-12%，今年除了昆山新增產能，也會加速相關計畫，進而符合市場需求。

延伸閱讀

載板三雄後勁有看頭

南電、欣興 押價內外15％

欣興、南電 毛利率有壓

南電、景碩 挑價外10%

相關新聞

Clubhouse開房爽聊！專家示警：資安亮紅燈

隨著語音社群軟體Clubhouse近期爆紅，類似的語音社群應用程式如Riffr、Listen、Audlist和HearM...

華邦電為何要感謝福斯？車用晶片產能移轉意外造就記憶體業榮景

車用晶片去年第4季占台積電營收3%，面對缺貨，不只美德日政府出面協調；邏輯晶片緊缺，還讓華邦電等記憶體公司也開始漲價，再現獲利榮景。

台積電文教基金會攜手IC之音 打造新廣播節目、5日上線

長期致力經典傳承的台積電文教基金會於今（4）日與IC之音．竹科廣播電台，共同宣告推出全新廣播節目《打開戲箱說故事》。台積...

IC載板成長幅度驚人 載板三雄後勁有看頭

從二○一九年底起，ＩＣ載板產業受到市場關注，進而陸續吸引了不少投資人的目光，如今已經超過一年，相關個股火熱的程度隨著大量資金的進駐而增加，確實，受到５Ｇ、ＡＩ、高速網通、繪圖等高頻高速高效能的應用所帶動，ＩＣ載板的終端需求與過去相比可說是大大地增加，成長幅度十分驚人。

鴻海的造車新勢力 轉型電動車的關鍵鐵三角

除了毋庸置疑的硬體製造及強大的供應鏈管理能力外，鴻海MIH電動車開放平台的軟實力，更是鴻海跨入電動車製造的利劍，與Fisker簽署協議，不會是最後一家，更是鴻海逆襲國際專業電動代工廠的重要一役。

新台幣午盤升4.43角 暫收27.815元

新台幣今（4）日午盤升值4.43角，暫收27.815元，成交金額7.73億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。