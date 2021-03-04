量增價跌持續 去年Q4 DRAM總產值僅增1.1%

TrendForce表示，2020年第4季DRAM總產值達176.5億美元，季增1.1%。整體市況歸因於2020年第3季下旬華為被列入出口限制清單，使中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米積極加大零組件採購力道，欲搶食華為市場份額，因而帶動第4季各家DRAM供應商出貨表現。

不過，受到伺服器業者仍持續庫存調節的影響，DRAM價格受到壓抑，多數原廠2020年第4季營收表現與上季差異不大，僅美光受到營運天數不同而有明顯下滑。

展望2021年第1季，包括PC、mobile、graphics及consumer DRAM在內的需求仍維持穩健。歷經兩季庫存調整，部分server DRAM業者重啟新一輪備貨，加上2020年12月初美光跳電事件影響，今年第1季DRAM產品價格全面正式起漲。TrendForce預估第1季將呈現量平價漲的走勢，不過由於是市況反轉的第一個季度，且需求面仍位處淡季，估計量與價成長幅度不大，整體DRAM產值可能較去年第4季小幅成長。

以營收表現來看，本次韓系DRAM廠與美光的表現再度有所分歧，主要是美光第4季的財務週數由前次高基期的十四周回歸正常的十三周，使其在出貨量與平均銷售單價呈現「量價齊跌」；韓系廠商則持續呈現「量增價跌」，顯示拉貨力道有所回溫。三星及SK海力士在出貨增幅皆優於原先預期的情況下，抵銷報價的跌幅，營收分別上揚3.1%及5.6%。

美光因出貨量衰退，營收走跌7.2%，導致其第4季市占下滑至23%。展望2021年第1季，由於DRAM報價正式走揚，加上美光在報價策略上最為積極，有機會拉近與前兩大的市占差距。

以獲利表現來看，由於2020年第4季的DRAM均價跌幅落在5%~10%，導致所有廠商的獲利表現皆有所收斂。以三星而言，營業利益率由上季41%跌至36%；SK海力士由上季29%跌至26%；而美光本次財報季區間（9月至11月）的報價跌幅約略等同於韓廠，其營業利益率亦由上季25%縮減至21%，廠商的成本優化幅度皆不足以彌補該季的報價跌幅。

展望2021年第1季，受到DRAM報價反彈的支撐，預計原廠獲利能力也將觸底反彈，正式重啟新一波的上漲周期。值得一提的是，以DRAM龍頭廠三星為例，其在報價底部的獲利水準仍高達三成，連規模相對小的南亞科（2408）亦有近10%的獲利，顯示DRAM產業在新進中國業者加入以前，都將在寡占格局下維持獲利的生態。