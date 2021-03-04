南電Q2昆山新產能拚滿載生產 開拓美系客戶

從二○一九年底起，ＩＣ載板產業受到市場關注，進而陸續吸引了不少投資人的目光，如今已經超過一年，相關個股火熱的程度隨著大量資金的進駐而增加，確實，受到５Ｇ、ＡＩ、高速網通、繪圖等高頻高速高效能的應用所帶動，ＩＣ載板的終端需求與過去相比可說是大大地增加，成長幅度十分驚人。

2021-03-04 14:29