快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

南電Q2昆山新產能拚滿載生產 開拓美系客戶

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

PCB暨載板廠商南電（8046）今日召開法說會釋出展望，南電副總呂連瑞提到，大陸昆山擴建ABF載板產能推動中，計畫今年第2季滿載生產，並持續開拓美系客戶應用降低中國客戶過去的影響。

呂連瑞也說，2021年成長力道目標比去年大許多，公司2018年發現產業變化，2019年受到部分日本高階材料影響並提前備料，提前因應產業結構變化，南電2020年實際運用73.5億元資本支出並新增貢獻營收約43億元。

對於車用部分，呂連瑞也說，去年載板車用佔比下滑也是因為去年整體車市需求不佳，不過來自5G與高速運算所需ASIC晶片快速填補空缺。

延伸閱讀

載板三雄後勁有看頭

南電、欣興 押價內外15％

欣興、南電 毛利率有壓

南電、景碩 挑價外10%

相關新聞

IC載板成長幅度驚人 載板三雄後勁有看頭

從二○一九年底起，ＩＣ載板產業受到市場關注，進而陸續吸引了不少投資人的目光，如今已經超過一年，相關個股火熱的程度隨著大量資金的進駐而增加，確實，受到５Ｇ、ＡＩ、高速網通、繪圖等高頻高速高效能的應用所帶動，ＩＣ載板的終端需求與過去相比可說是大大地增加，成長幅度十分驚人。

鴻海的造車新勢力 轉型電動車的關鍵鐵三角

除了毋庸置疑的硬體製造及強大的供應鏈管理能力外，鴻海MIH電動車開放平台的軟實力，更是鴻海跨入電動車製造的利劍，與Fisker簽署協議，不會是最後一家，更是鴻海逆襲國際專業電動代工廠的重要一役。

台積電文教基金會攜手IC之音 打造新廣播節目、5日上線

長期致力經典傳承的台積電文教基金會於今（4）日與IC之音．竹科廣播電台，共同宣告推出全新廣播節目《打開戲箱說故事》。台積...

新台幣午盤升4.43角 暫收27.815元

新台幣今（4）日午盤升值4.43角，暫收27.815元，成交金額7.73億美元

三星助攻7-ELEVEN 6000家門市設數位看板

台灣三星電子今（4）日宣布，旗下商用顯示器部門與連鎖超商龍頭7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市QMR系列專業...

特斯拉、賓士、BMW都被駭過！為何鴻海廣發武林帖找資安高手？

只要花不到200美元在網路上買二手設備，再經過幾個設定步驟，就能把一台要價新台幣300萬元的特斯拉偷走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。