南電Q2昆山新產能拚滿載生產 開拓美系客戶
PCB暨載板廠商南電（8046）今日召開法說會釋出展望，南電副總呂連瑞提到，大陸昆山擴建ABF載板產能推動中，計畫今年第2季滿載生產，並持續開拓美系客戶應用降低中國客戶過去的影響。
呂連瑞也說，2021年成長力道目標比去年大許多，公司2018年發現產業變化，2019年受到部分日本高階材料影響並提前備料，提前因應產業結構變化，南電2020年實際運用73.5億元資本支出並新增貢獻營收約43億元。
對於車用部分，呂連瑞也說，去年載板車用佔比下滑也是因為去年整體車市需求不佳，不過來自5G與高速運算所需ASIC晶片快速填補空缺。
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