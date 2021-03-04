台積電文教基金會攜手IC之音 打造新廣播節目、5日上線

長期致力經典傳承的台積電文教基金會於今（4）日與IC之音．竹科廣播電台，共同宣告推出全新廣播節目《打開戲箱說故事》。台積電文教基金會執行長許峻郎、IC之音．竹科廣播總經理張令達、國光劇團藝術總監王安祈以及清華大學中文系副教授羅仕龍齊聚，除各自分享推廣傳統藝術的理念外，王安祈與羅仕龍一一介紹傳統戲箱裡的戲曲道具—馬鞭、褶子、坎肩等，揭開大眾所不知道的戲曲裡秘密。

台積電文教基金會執行長許峻郎指出，傳統戲曲不僅是珍貴的表演藝術，更是蘊含深厚的文化底蘊，在現今娛樂及資訊唾手可及的網路年代，傳統戲曲的傳承及推廣比以往更具挑戰，因此能在此時推出一個兼具知識性及娛樂性的戲曲推廣節目，別具意義。《打開戲箱說故事》節目主持的風格及內容議題設計的多元化是這個節目十分重要的特色。

深耕戲曲多年的王安祈女士淵博的知識，加上羅仕龍先生有趣的顛覆提問，跳脫一般戲曲節目格局，二位幽默雋永的活潑主持風格，一定可以改變年輕世代對於傳統戲曲的印象，進而感受戲曲的魅力。

IC之音·竹科廣播總經理張令達表示，《打開戲箱說故事》是IC之音今年第一季推出的重點節目，身為「科技人文」電台，能夠得到台積電文教基金會的支持，還邀請到王安祈、羅仕龍兩位深具戲劇素養的老師，與我們一同製作<打開戲箱說故事>，真的令人振奮與期待! 張令達指出，這個節目也從廣播節目擴大到IC之音官網線上直播與podcast平台，在Apple podcast、Google podcast與Spotify等數位平台同步上線，更接近年輕族群與現代的數位收聽習慣。因應數位媒體潮流，電台也調整原有的工作流程，在「廣播節目」的基礎上，轉型擴充為音頻媒體，就像「傳統戲曲」在21世紀的持續進化與創新嘗試，展現深厚底蘊下，藏不住的鮮活動力。

節目主持人王安祈表示，她原本擔心自身年齡對年輕聽眾會產生壓力，但有羅仕龍一起搭檔，他留學巴黎、具有國際視野，相信能從更寬廣活潑的角度暢聊古典戲曲。王安祈提到，自己沉浸戲曲六十年，從看戲、評戲、編劇、教學、研究戲曲，學業、事業和興趣合而為一，現在最想做的，便是在節目中分享這項喜好給廣大聽眾。她認為戲曲是古典文學、傳統藝術，但傳統是永恆的時尚，何況現在還有許多新編戲曲，例如她目前任職的國光劇團，就連番推出嶄新觀點的京劇新編戲，未來在節目中也會邀請戲曲明星來分享創作經驗。

節目主持人羅仕龍表示，自己在海外求學、教書多年，有時就會被學校「指派」為「文化代言人」。情感渲染力強、視覺表現力豐富且題材包羅萬象的戲曲，自然是最吸引西方觀眾的文化載體。而這樣的際遇也促使他回過頭來，試著了解戲曲的奧妙之處。羅仕龍說：「我對戲曲雖有興趣，但充其量只能說是門外漢。然而戲曲自帶光芒，哪怕只開了一道門縫，魅力從來無可抵擋。」這次機緣難得，能夠有台積電文教基金會的支持，加上IC之音的專業團隊，且能與學界前輩王安祈一同主持，他希望這個節目能帶著更多聽眾朋友們一起「打開戲箱」，共同說故事、聽故事。

《打開戲箱說故事》3/5晚間八點首播，每周五更新一集，以京劇、崑曲的傳統內涵與新戲創作為主體，跨域邀請國內京劇大師魏海敏、京劇與知名電影演員盛鑑等不同世代的戲曲明星和劇團演員，帶來多層面的精彩訪談與入門示範，搭配活潑的首集短影片宣傳，加入新世代的哏圖與迷因，提供大眾耳目一新的戲曲聆聽體驗。主持人將導引聽眾了解，戲曲如何在這個新時代引人入勝而重獲新生，戲曲與現代戲劇如何對話、什麼樣的故事才算「好看」，以及導演、編劇、演員，誰說了算？他們會揣摩觀眾與粉絲想要什麼嗎？又要怎麼做呢？主持人也將嘗試在節目中剖析，從上一輩戲迷拿千元紅包貼滿名角的門簾，到現在年輕人願不願掏出兩千塊錢預約進場，觀察出世代變換中，可能找到的連結紐帶。