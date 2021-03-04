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集邦看DRAM仍因寡佔而獲利 台廠經營重心鎖住優勢產品

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

TrendForce預期，今年第1季受到DRAM報價反彈的支撐，預計原廠獲利能力也將觸底反彈，正式重啟新一波的上漲周期。以DRAM龍頭廠三星為例，其在報價底部的獲利水準仍高達三成，連規模相對小的南亞科（2408）也有近10%的獲利，TrendForce認為，DRAM產業在新進中國業者加入以前，都將在寡占格局下維持獲利的生態。

TrendForce表示，南亞科、華邦電（2344）及力積電三家台廠仍將重心擺在自身最具優勢的產品，各自強化所屬領域的競爭力，如南亞科積極開發1A/1Bnm，期望能於今年底前送樣；華邦在持續精進DRAM新製程25nm良率的同時，產能擴建仍以需求暢旺的NOR Flash為主；至於力積電在當前邏輯IC需求極佳的環境下，將持續產能滿載專攻毛利較高的邏輯產品代工。

對三家台廠去年第4季的營運概況，TrendForce則是表示，在台廠方面，南亞科同樣呈現出貨量增，但價跌的表現，該公司去年第4季營收小跌0.7%，而營業利益率亦隨著報價走跌而下降，由上季的13.5%進一步收斂至8.8%。

華邦電方面，NOR Flash的占比持續提升，不過以第4季營收季增0.8%來看，主要是NAND Flash業務受到壓縮，加上DRAM營收在利基型記憶體市況率先好轉的幫助下而有所提升，但漲幅不高是因供貨有限而非需求不佳所致。

力積電的營收僅計自家生產的標準型DRAM產品，去年第4季持續受到包含PMIC（電源管理IC）、Driver IC、CIS在內的邏輯產品需求暢旺，而壓縮到DRAM產能，使其DRAM營收下滑約1.7%。

延伸閱讀

量增價跌走勢持續 去年第4季DRAM總產值僅增1.1%

上月業績快報／南亞科+4.9% 拉貨強勁

NAND升溫 群聯沾光

華邦電、南亞科 四檔靚

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