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新台幣午盤升4.43角 暫收27.815元
新台幣今（4）日午盤升值4.43角，暫收27.815元，成交金額7.73億美元。
台股今日大跌，在美股四大指數周三全數下跌的情況下，早盤以16,091.75點低盤開出，在台積電（2330）、聯電（2303）齊挫領跌下，指數一度下滑至15,851.75點，失守16,000點，大跌逾350點；但新台幣持續升值走勢，早盤以28.13元兌1美元，升值1.28角開出，今日上午最高來到27.78元兌1美元，股匯表現脫鉤。
匯銀主管表示，今日上午匯率表現平穩，約在27.7元兌1美元附近，由於台股大跌，外資偏向匯出，但與出口商賣出美元的力道差不多，因此表現平穩。
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