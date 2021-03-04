市場看好記憶體漲價效應 有利模組廠2月營收表現

記憶體DRAM報價自去年底出現反轉，今年以來現貨價及合約價均出現上漲，反應在記憶體大廠南亞科（2408）2月營收呈現月增及年增的雙成長表現，市場法人認為，在需求強勁加上漲價效應下，記憶體及模組廠2月營收表現應該相對有利。

南亞科受惠2月合併營收呈現雙成長，其中，較去年同期成長26.91%，也較上月成長4.9%，單月營收也寫下2018年10月以來，即近28個月以來的單月合併營收新高，今（4）日台股指數一度重挫逾300點，半導體相關個股弱勢，但南亞科股價維持平盤上下的相對強勢表現，另外，模組廠威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）及宜鼎（5289）盤中跌幅也都在1%之內。

市場分析師表示，南亞科2月營收走高，主要由於今年以來，下游需求明顯轉強，同時，今年以來DRAM現貨價格上漲、下游預期後市價格可能續漲，且今年第1季有機會全年DRAM價格谷底之下，促使下游拉貨動作更趨勢。

市場分析師認為，今年DRAM價格反彈，除了南亞科直接受惠並反應在單月營收之外，預料記憶體模組廠也有機會似南亞科，2月營收及整體第1季業績受惠今年以來，下游對記憶體需求強勁，且價格上漲，尤其，去年以來模組廠包括威剛、十銓、宇瞻及快閃記憶體晶片大廠群聯（8299）廠，均持續拉高庫存水位，預期2月營收表現也將值得期待，且第1季獲利也可望因掌握低價庫存而有不錯表現。