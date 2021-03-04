快訊

台灣疫苗慢打經濟恐成後段班？ 指揮中心下午2時說明

婚變爭議引起騷動 福原愛發聲明道歉了

市場看好記憶體漲價效應 有利模組廠2月營收表現

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
今年DRAM和NAND都將迎來強勁成長。（本報系資料庫）
今年DRAM和NAND都將迎來強勁成長。（本報系資料庫）

記憶體DRAM報價自去年底出現反轉，今年以來現貨價及合約價均出現上漲，反應在記憶體大廠南亞科（2408）2月營收呈現月增及年增的雙成長表現，市場法人認為，在需求強勁加上漲價效應下，記憶體及模組廠2月營收表現應該相對有利。

南亞科受惠2月合併營收呈現雙成長，其中，較去年同期成長26.91%，也較上月成長4.9%，單月營收也寫下2018年10月以來，即近28個月以來的單月合併營收新高，今（4）日台股指數一度重挫逾300點，半導體相關個股弱勢，但南亞科股價維持平盤上下的相對強勢表現，另外，模組廠威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）及宜鼎（5289）盤中跌幅也都在1%之內。

市場分析師表示，南亞科2月營收走高，主要由於今年以來，下游需求明顯轉強，同時，今年以來DRAM現貨價格上漲、下游預期後市價格可能續漲，且今年第1季有機會全年DRAM價格谷底之下，促使下游拉貨動作更趨勢。

市場分析師認為，今年DRAM價格反彈，除了南亞科直接受惠並反應在單月營收之外，預料記憶體模組廠也有機會似南亞科，2月營收及整體第1季業績受惠今年以來，下游對記憶體需求強勁，且價格上漲，尤其，去年以來模組廠包括威剛、十銓、宇瞻及快閃記憶體晶片大廠群聯（8299）廠，均持續拉高庫存水位，預期2月營收表現也將值得期待，且第1季獲利也可望因掌握低價庫存而有不錯表現。

延伸閱讀

就市論勢／記憶體、IC設計 搶鏡

上月業績快報／南亞科+4.9% 拉貨強勁

消費力道 記憶體觀察重點

華邦電、南亞科 四檔靚

相關新聞

專家觀點：需求爆發利差擴大 鋼鐵將複製貨櫃輪業績行情

萬寶投顧蔡明彰強調，拜登玩兩手策略，拜登總統正把美國的亞洲戰略核心轉向半導體、5G、AI，欲聯合台灣等亞洲國家合組科技聯盟，對抗中國，主要目的確保美國在高科技競爭力領先中國，但同時放鬆中芯國際的成熟製程禁令，14、28奈米以上成熟製程設備供應獲得許可，畢竟成熟製程對美國沒有威脅，並且可適度舒緩美國汽車晶片方，汽車晶片方正在紓解，股價會說話。

特斯拉、賓士、BMW都被駭過！為何鴻海廣發武林帖找資安高手？

只要花不到200美元在網路上買二手設備，再經過幾個設定步驟，就能把一台要價新台幣300萬元的特斯拉偷走。

大同憑馬達、重電等專業攻電動車 能再擦亮百年老店招牌？

大同（2371）打造戰情室，要複製鴻海成功方程式，具有電動車技術的大同，能翻轉形象，成為特斯拉概念股嗎? 大同過往在重電、馬達的成就，重新受到外界關注...

電動車充電聯盟 推CCS1標準公共充電站

環保意識抬頭，近年在各國政策推動下，全球電動車市場攀升，臺灣對電動車的需求亦順勢成長，連帶促進電動車充電設備蓬勃發展，但...

竹科3措施取水 晶片大廠因應

對於自來水減壓時段擴大為全天實施，竹科管理局長王永壯表示，竹科將一面節水，一面透過3措施取水，包括從石門水庫接專管到新竹...

台積電好猛 占了三大科學園區四成營業額

儘管新冠疫情重創全球經濟，我三大科學園區去年卻交出好成績，營業額達3兆276億元，其中41.9%營業額來自護國神山台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。