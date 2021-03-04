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聯強攜手三大廠 推廣AR/VR應用

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

聯強（2347）看好穿戴式裝置與應用商機，積極結合各大AR/VR廠家，推廣AR/VR應用，包括HTC VIVE由聯強代理，並提供客戶專人到府安裝體驗服務；微軟重量級產品Hololens亦由聯強獨家代理，目前逐步應用於企業生產研發、遠距醫療、電競娛樂應用等。另外也攜手全球第一大空拍機大廠DJI（大疆創新）最新發表的FPV無人機，即採用最新的VR眼鏡，提供使用者以第一人稱視角操作飛行器等應用推廣。

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致所有實體活動都受到影響，加速AR/VR智慧穿戴產品應用商機，並吸引全球科技巨頭加大投入研發；市場預期 VR與 AR 產業蓬勃發展，並預言2020將是催化AR/VR產品爆發「沉浸式體驗商機」的元年。DJI率先推出結合AR/VR的「沉浸式飛行無人機 DJI FPV」，除吸引眾多空拍機玩家到場體驗外，亦讓市場對AR/VR的應用產生高度期待。

依據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，2020年全球AR/VR裝置出貨量預估會達到512萬台，2021~2022年間受到品牌廠預計推出更多眼鏡式AR/VR裝置的帶動，市場將出現較大幅度成長，預估到2025年將會成長至4,320萬台，2020年至2025年的年複合成長率(CAGR)為53.1%。預估在2021~2022年間會有更多品牌推出新產品，包括Apple、華為、Samsung等品牌大廠都有可能推出眼鏡式AR/VR裝置，進而帶動市場增長。根據 Technavio 預估，2020~2024 年間，AR / VR 市場將成長至 1,251.9 億美元。

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