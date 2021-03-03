科學園區營業額再創紀錄 護國神山台積電貢獻逾四成

儘管新冠肺炎疫情重創全球經濟，我三大科學園區去(2020)年卻交出好成績，營業額達3兆276億元，其中41.9%營業額來自護國神山台積電（2330）。

科技部表示，台積電研發主要落腳在竹科、量產則在中科及南科，去年全年台積電三個園區營業額加總起來，占整體科學園區比重逾四成，足見台積電在科學園區有舉足輕重地位。

統計顯示，中科去年營業額達9,359.79億元，成長率達17.4%，主要受惠於台積電高階製程訂單續增所賜。半導體營業額占中科高達八成。

2019年南科營業額尚呈負成長，但自2020年開始轉為正成，去年營業額達8,477億元，年增14%，主要就是台積電5奈米製程已開始量產並出貨。

台積電在南科不只有5奈米廠，還有3奈米廠，面臨南部缺水危機，南科管理局長蘇振綱表示，目前積極開源，進行水井探勘作業，務必要確保台積電5奈米、3奈米廠供水無虞，一定可以如期量產。

台積電3奈米投資額達7,000億元，預計2021年試量產，2022年下半年量產，屆時還會挹注南科營業額新一波成長動能，並且創造4,000個就業機會。

科技部統計指出，因5G、AIoT及遠距商機等，對半導體高階產品需求擴增等因素，三大科學園區去年積體電路產業營業額達2兆1,868億元，成長19.51%，已成為園區最大產業；其中，半導體業又是積體電路產業營業額最大成長動能。