快訊

軍公教年金改革違憲一年半 行政院明送出配套修法

日本又發現「台灣輸出病例」 指揮中心：在台三採陰性

科學園區營業額再創紀錄 護國神山台積電貢獻逾四成

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

儘管新冠肺炎疫情重創全球經濟，我三大科學園區去(2020)年卻交出好成績，營業額達3兆276億元，其中41.9%營業額來自護國神山台積電（2330）。

科技部表示，台積電研發主要落腳在竹科、量產則在中科及南科，去年全年台積電三個園區營業額加總起來，占整體科學園區比重逾四成，足見台積電在科學園區有舉足輕重地位。

統計顯示，中科去年營業額達9,359.79億元，成長率達17.4%，主要受惠於台積電高階製程訂單續增所賜。半導體營業額占中科高達八成。

2019年南科營業額尚呈負成長，但自2020年開始轉為正成，去年營業額達8,477億元，年增14%，主要就是台積電5奈米製程已開始量產並出貨。

台積電在南科不只有5奈米廠，還有3奈米廠，面臨南部缺水危機，南科管理局長蘇振綱表示，目前積極開源，進行水井探勘作業，務必要確保台積電5奈米、3奈米廠供水無虞，一定可以如期量產。

台積電3奈米投資額達7,000億元，預計2021年試量產，2022年下半年量產，屆時還會挹注南科營業額新一波成長動能，並且創造4,000個就業機會。

科技部統計指出，因5G、AIoT及遠距商機等，對半導體高階產品需求擴增等因素，三大科學園區去年積體電路產業營業額達2兆1,868億元，成長19.51%，已成為園區最大產業；其中，半導體業又是積體電路產業營業額最大成長動能。

台積電 奈米

延伸閱讀

影／疫情助攻 三大科學園區去年營業額首破3兆元

台積電回神 台股漲264點收16,211點

台股一度漲300點！台積電、聯發科帶頭衝 專家建議科技股「這樣操作」

美國半導體過度依賴台廠？法人：首選仍是台積電

相關新聞

【Reuters】晶片荒 台積電擴產也幫不了這些公司

某些公司必須學著習慣全球晶片荒。疫情導致的需求波動和貿易戰爭，使多家廠商遭遇微處理器供應緊缺的難題，半導體業者雖然大手筆投資，加速擴張產能，但智慧手機製造商和資料中心的受惠程度勢將高於汽車製造商。

中科營業額再創新高 兆元園區指日可待

2020年全球雖受COVID-19疫情影響，經濟衰退，但中科園區廠商受惠於遠距商機、5G及高效能運算等應用需求強勁，晶圓...

中科去年營業額9,359億元 今年挑戰兆元大關

中部科學園區今（3）日發布去年園區營業額，受惠於遠距商機、5G及高效能運算等應用需求強勁，加上台積電（2330）7奈米等...

宏碁董座陳俊聖：筆電供給仍然趕不上需求

宏碁（2353）董事長陳俊聖今日表示，面對筆電的供貨，現在客戶仍然在積極追貨當中，需求仍然大過供給，「在可預見的未來，預...

宏碁電動車不缺席！董座陳俊聖：已布局電池、 充電樁

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（3）日針對媒體詢問對電動車產業看法，他表示，電動車一定是未來發展方向，宏碁內部自己也有做...

台灣首例！NCC有條件通過遠傳、亞太5G共頻共網案

NCC今（3）日正式通過遠傳電信與亞太電信在5G頻段中3.5GHz共頻共網案，成為台灣第一個共頻共網案例，將於下午兩點記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。