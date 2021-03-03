市場需求強勁 閎康竹北第二實驗室正式啟用

鑑於5G、車用電子等晶片對檢測需求強勁，半導體檢測大廠閎康（3587）今日宣布，位於台元科技園區的竹北第二實驗室正式啟用。閎康董事長謝詠芬表示，未來，該實驗室將以故障分析（FA）跟靜電防設（ESD）服務為主，就近服務園區內客戶。

閎康表示，靜電防設（ESD）檢測服務的重要性在於確保靜電放電現象發生時，在奈秒級的時間內對晶片進行保護，將突發的高電流瞬間抑制住，使電子產品不受靜電放電影響。

謝詠芬說，隨先進製程研發、檢測需求大增，閎康未來也將加重台灣投資，除了3日開幕的竹北第二實驗室外，接下來南科第二實驗室也將成立，預計於4月底完工，主要業務以用於先進製程的材料分析（MA）為主。

她強調，閎康目前是國際化最深的商用實驗室，不只在大陸、台灣，包括在日本中部的名古屋也設有實驗室；晶圓代工大廠日前宣布今年將赴日本投資，研發中心預計今年完成，屆時閎康也可望就近為其服務。

整體而言，除了大陸政府積極推動半導體自製率提升之外，歐洲預計在未來2至3年內投資1,450億歐元研究半導體技術，美國也推出規模 250 億美元的補助金，協助半導體大廠的研發能力。歐盟、美國相繼宣布獎勵及補助措施預期將刺激半導體材料研究及先進製程研發。

她並透露，德國國家研究機構Fraunhofer即寫信邀給她合作共同執行相關半導體項目的研究計畫；去年閎康也打算赴美設立實驗室，但因新冠肺炎疫情延後，將可重新列入設立實施實驗室的地點，其餘包括英國、比利時和法國，因也有半導體聚落，也列入評估選項。

另外，為培育人才，謝詠芬特別提到，閎康除了持續會在今年7月加薪3~5%外，今年元月也針對資深員工及績優人員，進行一次性大加薪；另加發留才獎金及規劃員工選擇權，三管齊下，獎勵為公司打拚的菁英部隊，估計今年加薪 幅度高達20%。她有信心在所有同仁齊心努力下，今年營運和獲利將再攀高峰。