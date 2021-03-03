SEMI：資料中心、高效運算、人工智慧 驅動半導體成長

SEMI國際半導體產業協會今（3）日發表年度半導體關鍵布局市場展望，分享2021年全球及台灣半導體市場發展趨勢，看好資料中心、高效運算及人工智慧等應用，將持續為半導體產業注入成長動能，加上5G應用長期看漲；設備與材料市場持續成長等趨勢帶動下，2021年將有助鞏固台灣半導體產業的發展優勢、並深化全球半導體市場之關鍵地位。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，去年台灣半導體產業在疫情衝擊下仍逆勢成長，是豐收的一年。總產值躍升全球第二、突破3兆新台幣，較前年成長20.7%。以此發展優勢下，今年將是台灣掌握全球供應鏈重組最好的契機，期待在政府持續強化資訊及數位產業發展的戰略下，持續鞏固台灣重要地位，成為下個世代資訊科技的重要基地。

SEMI產業研究總監曾瑞榆針對全球半導體設備市場發展分析表示，去年全球原始設備製造商的銷售額約達690億美元，年增16%寫下新紀錄，預期2021年將再成長雙位數，突破760億美元。台灣今年也預計重回市場領導地位。

全球半導體市場目前受疫情衝擊相對程度小，受貿易戰影響程度大。雖進一步的貿易限制會對整體設備與材料市場帶來更多挑戰，但綜觀2021年半導體產業，設備與材料市場均有望持續成長。

在先進製程的帶動下，前段晶圓廠設備市場規模已從2010年代前半的300億美元擴展至近期超過500億美元，2020年更進一步接近600億美金。拜記憶體市場復甦、先進邏輯製程和晶圓代工廠持續投資所賜，SEMI預估前段晶圓廠設備市場在今年將仍有雙位數的成長，市場規模預期都將超越660億美元。

整體材料市場狀況則在2020年保持穩定，預計今年將有6%成長、市場規模則預計將超過580億美元，創下歷史新高紀錄。