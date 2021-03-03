NCC通過5G共網共頻 亞太電信：將提供遠傳5G及亞太4G
國家通訊傳播委員會（NCC）今天（3日）審議通過亞太電信（3682）與遠傳電信3.5GHz頻率共用及共網申請案，後續仍須通過公平會審核，而遠傳未來也將參與亞太電信增資，成為亞太電信大股東之一。
亞太電信表示，於相關主管機關核准後，未來3.5GHz頻率共用服務上線，在採用非獨立 （Non Standalone, NSA）架構下，亞太電信用戶將使用亞太與遠傳共頻共網的3.5GHz網路及亞太自有之4G網路，以享受優質的網路服務。
亞太電信將持續穩固行動通訊服務市場，同時拓展5G垂直場域多元智慧應用，布局智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大領域；未來將整合集團資源，透過更多的策略結盟，靈活搶進5G市場，搶攻數位經濟新商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言