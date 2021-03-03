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NCC通過5G共網共頻 亞太電信：將提供遠傳5G及亞太4G

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（3日）審議通過亞太電信（3682）與遠傳電信3.5GHz頻率共用及共網申請案，後續仍須通過公平會審核，而遠傳未來也將參與亞太電信增資，成為亞太電信大股東之一。

亞太電信表示，於相關主管機關核准後，未來3.5GHz頻率共用服務上線，在採用非獨立 （Non Standalone, NSA）架構下，亞太電信用戶將使用亞太與遠傳共頻共網的3.5GHz網路及亞太自有之4G網路，以享受優質的網路服務。

亞太電信將持續穩固行動通訊服務市場，同時拓展5G垂直場域多元智慧應用，布局智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大領域；未來將整合集團資源，透過更多的策略結盟，靈活搶進5G市場，搶攻數位經濟新商機。

亞太電信 5G 遠傳電信 NCC

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