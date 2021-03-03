好消息！三大科學園區營業額首破3兆 年增15%

科技部今（3）日表示，受惠於5G、AI及遠距商機等，帶動半導體產品需求強勁，園區2020年營業額首度突破3兆，達3兆276.25億元，年增15.03%；整體出口額高達2兆4,016.06億元，年增16.19 %；就業人數成長28萬8,237人，較去年成長3 %。營業額、出口額、就業人數同步創下歷史新高紀錄。

三大科學園區中，竹科營業額達1兆2,439.15億元、成長13.95%；中科9,359.79億元、成長17.40%；南科8,477.31億元、成長14.06%。

科技部分析，竹科傳承累積多年所奠定的基石，IC設計及晶圓製造動能強勁，再加上電腦網通營收創新高；中科受惠於遠距商機、5G及高效能運算晶片需求暢旺，晶圓7奈米製程出貨暢旺；南科拜賜於全球半導體供不應求，以及全球最先進5奈米製程逐步在南科放量而成長。

展望今年，科技部指出，美中貿易戰未歇及新冠肺炎疫情持續，然隨著疫苗施打率提升，也將帶動全球經濟逐步成長，又5G應用、AIoT、車用電子及新興應用與遠距商機陸續擴散，皆有利維繫科學園區出口續航力，預估2021年園區表現仍將較2020年成長。