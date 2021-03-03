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宏碁董座陳俊聖：筆電供給仍然趕不上需求

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁集團暨展碁國際董事長陳俊聖（左）、展碁國際總經理林佳璋（右）。 記者吳凱中/攝影
宏碁集團暨展碁國際董事長陳俊聖（左）、展碁國際總經理林佳璋（右）。 記者吳凱中/攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖今日表示，面對筆電的供貨，現在客戶仍然在積極追貨當中，需求仍然大過供給，「在可預見的未來，預估供給仍然趕不上需求」。他強調，而且除了在家工作、在家學習驅動需求外，貨幣政策也是刺激更多需求，因此宏碁集團會多方面、多領域的搶佔市場。

宏碁集團今年上半年即將再孵小金雞，旗下興櫃廠展碁國際（6776）預計3月下旬掛牌上市，展碁主攻3C通路代理，展望今年營運，法人看好隨著「宅經濟」需求持續，展碁2021年營運有望維持去年強勁水準。

陳俊聖今日表示，在宏碁集團當中，很多子公司已經上興櫃掛牌，甚至有些上市，我每次過來展碁都非常激勵，都有充電的感覺。

展碁預計3月4日舉行上市前業績發表會，展碁董事長為宏碁集團董座陳俊聖，總經理則由林佳璋擔任，這也是2021年度宏碁集團第一家掛牌上市的子公司。

宏碁 陳俊聖 興櫃

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