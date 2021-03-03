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宏碁電動車不缺席！董座陳俊聖：已布局電池、 充電樁

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁董事長陳俊聖進行《專題演講二》資通訊產業新契機。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
宏碁董事長陳俊聖進行《專題演講二》資通訊產業新契機。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（3）日針對媒體詢問對電動車產業看法，他表示，電動車一定是未來發展方向，宏碁內部自己也有做電池相關的、也有做充電樁相關的，上週也自己才剛到台南將自駕車發展平台捐給成功大學電機學院。

宏碁旗下3C專業通路代理商展碁國際（6776），將於明（4）日在台北君悅酒店舉辦上市前業績發表會，今日則率先舉辦記者會，展碁董事長為宏碁集團董座陳俊聖。

展碁成立於1997年，該公司為台灣第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商；主要代理經銷七大類產品：包含資訊週邊產品、系統及行動裝置產品、軟體產品、遊戲軟硬體產品、家電產品、系統整合產品與美妝保養等。展碁秉持全面服務的經營態度，成為原廠不可或缺的輔助銷售者，推升公司營收、獲利持續穩健成長。

展碁林佳璋總經理表示，在陳俊聖董事長的領導下，展碁藉由「從3C通路變成全通路平台」、「夥伴經濟水平整合」與「配合原廠資源進軍國際市場」三大成長引擎，結合物流、資訊流、服務流與輔銷流的全方位銷售服務，透過專業行銷團隊及高效經營團隊，依照不同通路對產品的偏好，提供經銷夥伴不同的產品銷售組合，為每個銷售通路打造「獨特賣點」，協助客戶延伸品牌效益進而提升銷售量，以共創價值、利他的王道精神，實現產品原廠、經銷商、企業／消費者3贏局面，建構同業難以超越的競爭優勢，這是展碁受到原廠青睞又不易被取代的關鍵特質。

宏碁 陳俊聖 軟體

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