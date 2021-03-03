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群創總座楊柱祥：2021全年面板仍供不應求

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
群創睽違三年恢復擧辦法說會。記者李珣瑛／攝影
群創睽違三年恢復擧辦法說會。記者李珣瑛／攝影

群創光電（3481）今（3）日舉辦2021年上半年法人說明會， 2020年第四季淨利新台幣101億元，營業淨利率及稅後淨利率分別達12.9%及13.0%。2020年淨利為新台幣16億元，全年轉虧為盈目標達成。

疫情時代—科技趨勢及產業商機

2020年新冠疫情撼動全球產業經濟，全面改變人類生活工作型態，面板產業在宅經濟的帶動下，對於電子科技產品依賴加深而推升需求，以及上游供應鏈材料緊縮受限的現況，預估面板緊俏情況將延續至2021年。

群創董事長暨執行長洪進揚表示：「群創挺過景氣寒冬與產業淘汰賽，交出2020年轉盈成績。目前面板需求回溫，但產業環境仍充滿挑戰，群創將努力開發新世代技術，將產品往高附加價值方向推進。2021年我們審慎樂觀看待面板市場景氣，在後疫情時代來臨及受到5G通訊普及帶動下，面板供需結構將開啟嶄新變革，為迎接後疫情時代帶來的產業變遷與商機，群創持續以『轉型再造‧價值躍進』理念，提供客戶創新多元靈活應用方案。」

高階車載市場—強攻高階大型一體化車用面板龍頭

群創深耕車用顯示器領域多年，獨家技術已打入全球品牌大廠供應鏈，搭載miniLED背光顯示技術，切入高階車載市場，採用大型一體化面板，為豪華及旗艦車款駕駛提供沉浸式體驗，以市場差異化作為策略導向，未來智慧車艙及數位化資訊整合的需求，將帶來高附加價值顯示面板成長契機，開創高階車用新商機。

轉型再造—進軍非顯示器新領域 液晶超表面平板衛星天線及X光平板偵檢器

群創致力研發創新技術，因應人工智慧、物聯網與5G新浪潮，跨界液晶平板天線領域，搶占航太級衛星天線市場，同時佈局醫療器材應用領域，在X光平板偵檢器市場，全球市佔率第一，打造嶄新醫療新科技新未來，提升公司整體價值，並為人類健康福祉盡心力。

群創總經理楊柱祥表示：「群創致力智能製造、數位轉型、雙軌轉型以展現加乘能量。群創深耕自動化多年，在產業轉型道路上早已超前布署，目前在台灣新增自動化電視整機產線，提高產品成本競爭力，在疫情當下，展現以自動化智能製造維持出貨順暢。在數位轉型上，以經營策略上在日常運作中導入數位化，優化組織管理與生產流程。群創並在雙軌轉型的策略運作下，以原本的優勢與彈性跨界的能力，創造新應用場域，為產業注入新活力。群創持續結合大數據與AI人工智慧，串連前後段智能工廠，達到技術提升，產能加乘效益。」

展望2021年，群創將持續致力技術淬鍊與產品升級，堅定推動「轉型再造‧價值躍進」理念，從本業出發，穩步經營精進，藉由創新帶動進步，從技術、產品全面提升推進，持續將產品往高附加價值方向推進，跨界非面板顯示器、高階車載、智慧醫療等多元應用領域，完整布局新世代顯示器應用，開創嶄新格局，穩固面板產業領先地位。

群創睽違三年恢復擧辦法說會。記者李珣瑛／攝影
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