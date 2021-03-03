台灣首例！NCC有條件通過遠傳、亞太5G共頻共網案

NCC今（3）日正式通過遠傳電信與亞太電信在5G頻段中3.5GHz共頻共網案，成為台灣第一個共頻共網案例，將於下午兩點記者會做說明。據了解，由於遠傳與亞太合作案在公平會方面還有需要釐清之處，因此NCC以附負擔方式通過本案。

NCC發言人翁柏宗於1月中表示，由於這是台灣第一個共頻共網案例，因此委員以審慎樂觀態度促成，將基於網路獨立控管、提升服務品質、提升涵蓋量、充分資訊揭露等四面向考量。

遠傳、亞太去年9月宣布簽訂20年5G共頻共網長約，亞太將分享九分之二的3.5GHz網路容量權及分擔建設成本，包括頻譜費用約94.73億元。

本案須經NCC核准，依法核准後，合作分為兩階段：遠傳先增資亞太50億元，預計在今年5月31日前作成，屆時遠傳將持股11.58%，成為亞太第二大股東，遠傳將以權益法認列。第二階段，雙方同意在2022年6月30日之前，遠傳將發行新股與鴻海交換其持有的亞太股權，交易完成後，遠傳與鴻海將個別持有亞太股份23.8%，並列第一大股東。