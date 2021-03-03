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NSCAI示警美半導體過度依賴台廠？ 陸行之提疑問

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
美國國會成立的「人工智慧國家安全委員會」警告，美依賴台灣晶片製造商，恐失去影響商業與軍事發展的半導體優勢。圖為委員會主席谷歌前執行長施密特。（美聯社）
美國國會成立的「人工智慧國家安全委員會」警告，美依賴台灣晶片製造商，恐失去影響商業與軍事發展的半導體優勢。圖為委員會主席谷歌前執行長施密特。（美聯社）

美國國會指定成立針對人工智慧（AI）探討國家安全的諮詢委員會，最新報告擔出示警，認為美國仰賴台灣的晶圓代工，可能失去關鍵半導體的優勢，報告同時提出制訂半導體策略、擴大減稅優惠、聯合盟國管制先進半導體設備出口等建議；知名半導體產業分析師陸行之針對NSCAI的建議提出他的疑問。

NSCAI報告表示，掌握半導體先進技術攸關商業與軍事上的成功，建議國會要掐緊晶片製造技術的要害，防止中國在未來幾年內超越美國；委員會共同主席、美國前國防部副部長沃克（Bob Work）表示，由於中國對台灣的威脅，對台灣的依賴是「危險」的。

沃克認為，美國目前在半導體領先中國兩個世代，但須儘速行動以免失去優勢；「如果中國併吞台灣，將會成為一大競爭問題」。

陸行之在臉書上貼文提出對美國AI國安委員會兩大建議的疑問，他表示，預期美國對半導體廠房投資案將提高減稅優惠，但不知道只限制於有廠的英特爾、德儀、Microchip/Microsemi、 Maxim、 Cree、 Diodes、 Qorvo、 Skyworks、 Avago等，或是包括台積電（2330）、三星在美國的新廠投資也都適用。

陸行之認為，如果台積電、三星美國投資的新廠也享受相同的減稅優惠，那麼美國AI國安委員會的建議，就無法改變多少其在先進製程上的競爭劣勢；但若是台積電、三星新廠沒有減稅優惠，兩家公司就不會在去年宣佈加速美國新廠投資。

針對NSCAI建議美國聯合盟國(應是指歐洲、日本) 實施先進半導體設備出口管制部分，陸行之指出，美國不是早已對實體清單及黑名單公司實施半導體設備出口管制了，難不成要把打不過的競爭者一起納入？陸行之說，台積電美國客戶去年第4季占比達73%，三星、穩懋（3105）也很多美國客戶，這個建議雖然令人擔憂，但也很奇怪。

半導體 台積電

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