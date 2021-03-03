集邦：去年第4季NAND Flash總營收僅小跌2.9%

根據TrendForce表示，去年第4季NAND Flash產業營收為141億美元，季減2.9%，優於原先預期，主要是受惠於OPPO、Vivo與小米（Xiaomi）積極備貨，減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的衝擊；而筆電市場則持續由Chromebook帶動表現強勁，然該產品所需容量較低，對NAND Flash位元消耗挹注有限。

展望今年第1季，供給端由於三星（Samsung）、長江存儲（YMTC）積極擴產，以及各供應商均轉進更高層數等影響，位元產出將顯著增長。需求端儘管筆電及智慧型手機品牌商備貨動能延續，但仍因傳統淡季而訂單略有下修。此外，server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位，但尚未恢復採購動能，議價時供應商仍預期市場供過於求將會擴大，使合約價繼續下跌，第1季營收將呈現衰退走勢。

在各大廠產能擴充方面，三星電子是今年最為積極擴產的供應商，除了在西安二期持續擴產外，也將開始在平澤二廠布建3D NAND生產線。產品方面，目前仍以V5（92L）為主要供給，但今年會大幅拉升V6（128層）的比重，將擴大應用在SSD以及UFS等產品。

鎧俠（Kioxia）除有緩步擴張K1廠的規劃，也將維持於第1季動工興建Fab 7、及K2廠的規劃，預定2022年後挹注產出，產品方面，其主要位元增長將透過產品世代的轉進來達成，目前主流仍為96層BiCS4產品，112層BiCS5產品出貨比重將於今年內明顯提升。

SK海力士今年位元增長集中於產品層數的提升，128層產品的占比已於2020年底達30%，今年將持續增長，以取代72、96層的占比，並預定下半年推出176層產品。另外在併購Intel大連廠的進程方面，目前仍規劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術的產權移轉。