TrendForce：2020年第4季NAND Flash總營收小跌2.9％

TrendForce表示，2020年第4季NAND Flash產業營收為141億美元，季減2.9%，其中位元出貨量成長近9%，大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負面影響。

整體市況因server與data center端自第3季起持續去化庫存，致使採購力道疲弱，進而導致市場合約價持續下跌。然而，受惠於OPPO、Vivo與小米（Xiaomi）積極備貨，減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的衝擊；而筆電市場則持續由Chromebook帶動表現強勁，然該產品所需容量較低，對NAND Flash位元消耗挹注有限。

展望2021年第1季，供給端由於三星（Samsung）、長江存儲（YMTC）積極擴產，及各供應商均轉進更高層數等影響，位元產出將顯著增長。需求端儘管筆電及智慧型手機品牌商備貨動能延續，但仍因傳統淡季而訂單略有下修。

此外，server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位，但尚未恢復採購動能，議價時供應商仍預期市場供過於求將會擴大，使合約價繼續下跌，第1季營收將呈現衰退走勢。

三星電子（Samsung）受惠於中國智慧型手機廠商積極搶食市占而提升備貨，以及筆電需求進一步增長，三星電子訂單需求優於原先預期，使其2020年第4季NAND Flash位元出貨量季增達7~9%。

但由於data center客戶採購力道不足，且enterprise客戶仍著重庫存去化，供過於求狀態較為明顯，平均單價下滑超過10%，第4季NAND Flash整體營收達46.44億美元，季減3.4%。

產能方面，2021年三星電子為最積極擴產的供應商，除了在西安二期持續擴產外，也將開始在平澤二廠布建3D NAND生產線。產品方面，目前仍以V5（92L）為主要供給，但今年會大幅拉升V6（128層）的比重，將擴大應用在SSD以及UFS等產品。

鎧俠（Kioxia）、華為（Huawei）終止備貨後，鎧俠在mobile端的位元出貨未能透過其他品牌廠商的訂單填補，加上整體enterprise SSD市場需求低落，但受到筆電、遊戲主機需求挹注，整體位元出貨得以呈現小幅增長；平均銷售單價則因市場仍處於供過於求，而呈現8~10%的下跌，第4季NAND Flash營收達27.49億美元，季減11.4%。

產能方面，除有緩步擴張K1廠的規劃，也將維持於第1季動工興建四日市Fab 7、北上市K2廠的規劃，預定2022年後挹注產出，目標用以生產BiCS6或更進階層數的產品。產品方面，其主要位元增長將透過產品世代的轉進來達成，目前主流仍為96層BiCS4產品，112層BiCS5產品出貨比重將於今年內明顯提升。

威騰電子（Western Digital）受server客戶仍處庫存去化周期影響，威騰電子2020年第4季合約價走勢呈現疲弱，季跌9%。然受惠於通路端銷售持續增長，以及client SSD因筆電需求持續上升，整體位元出貨仍有7%增長，大致抵消對價格下跌造成的衝擊，第4季NAND Flash營收僅衰退2.1%，達20.34億美元。

產能方面，威騰電子將持續參與鎧俠在四日市Fab 7，以及北上市K2的擴產規劃，以因應後續的市場競爭。製程方面，將以BiCS4（96層）做為今年主力產品；BiCS5（112層）的TLC及QLC產品預計第2季至第3季之間開始送交驗證，此外，BiCS6也預計將於2022年投入生產。

SK海力士（SK Hynix）同樣受惠於中國智慧型手機廠商的積極拉貨，2020年第4季SK海力士位元出貨季增達8%，而平均銷售單價主要受市場供過於求影響，季跌8%。價跌量增之下，第4季NAND Flash營收大致持平於上季，達16.39億美元，季減0.2%。

產品方面，2021年SK海力士位元增長集中於產品層數的提升，128層產品的占比已於2020年底達30%，今年將持續增長，以取代72、96層的占比，並預定下半年推出176層產品。而併購Intel大連廠的進程方面，目前仍規劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術的產權移轉。

美光（Micron）受惠於智慧型手機客戶備貨力道延續，以及美光QLC SSD產品在PC OEM的需求持續增加，使其在2020年第4季位元出貨上升17~20%，平均銷售單價同樣因市場需求仍疲弱而下跌約10~13%，第4季 NAND Flash營收為15.74億美元，季增2.9%。

製程方面，美光雖有128層的產品，但相較於其他競爭對手積極轉進的策略，其對主要客戶的出貨都直接著重在第二代的176層產品，預計仍會在第2季前送樣給品牌端。產品結構方面，其QLC出貨占比再度提升，位元占比已達其NVMe SSD出貨的50%以上。

英特爾（Intel）歷經2020年第3季因data center及enterprise客戶去化庫存，導致近25%的位元出貨衰退後，第4季英特爾客戶採購動能雖仍疲弱，但已較上季恢復，加上PC OEM的需求持續挹注，使其位元出貨恢復增長近25%。平均銷售單價方面則同受市場供過於求影響，下跌近20%，第4季NAND Flash營收為12.08億美元，季增4.8%。

此外，英特爾已與SK海力士達成出售協議，意即目前的產品分配、產能規劃等不會再有大幅調整，仍延續其在enterprise SSD的優勢，推動客戶導入其144層產品，預計2021年大幅提升出貨比重，並延續產品出貨偏重QLC的策略。此外，今年為提升144層的產出效益，將於大連廠擴張產能，長期擴產效益將歸屬於與SK海力士。

整體而言，TrendForce認為，受到PC OEM第1季後積極加單支持，已使供需差距較原先預期縮減，加上市場預期第2季起data center需求將會回溫，市場議價態度已逐漸轉為正向，跌幅也較原先預期開始收斂，預計第2季後迅速恢復增長態勢。