手機品牌廠下單 2020年Q4 NAND Flash總營收小跌2.9％

根據TrendForce表示，2020年第4季NAND Flash產業營收為141億美元，季減2.9%，其中位元出貨量成長近9%，大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負面影響。

整體市況因伺服器與資料中心端自第3季起持續去化庫存，致使採購力道疲弱，進而導致市場合約價持續下跌。然而，受惠於OPPO、Vivo與小米（Xiaomi）積極備貨，減緩因資料中心與server客戶訂單疲軟造成的衝擊；而筆電市場則持續由Chromebook帶動表現強勁，然該產品所需容量較低，對NAND Flash位元消耗挹注有限。

展望2021年第1季，供給端由於三星（Samsung）、長江存儲（YMTC）積極擴產，以及各供應商均轉進更高層數等影響，位元產出將顯著增長。需求端儘管筆電及智慧型手機品牌商備貨動能延續，但仍因傳統淡季而訂單略有下修。

此外，server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位，但尚未恢復採購動能，議價時供應商仍預期市場供過於求將會擴大，使合約價繼續下跌，第1季營收將呈現衰退走勢。

其中，三星電子受惠中國智慧型手機廠商積極搶食市占而提升備貨，以及筆電需求進一步增長，三星電子訂單需求優於原先預期，使其2020年第四季NAND Flash位元出貨量季增達7~9%。但由於data center客戶採購力道不足，且enterprise客戶仍著重庫存去化，供過於求狀態較為明顯，平均單價下滑超過10%，第4季NAND Flash整體營收達46.44億美元，季減3.4%。