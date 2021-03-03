與大同合作電動車？ 鴻海魏國章：MIH聯盟持開放態度

鴻海集團（2317）旗下研究院今（3）日舉行資安論壇「NExT Forum:Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」，鴻海集團技術長魏國章受訪指出，MIH電動車平台參與廠商已超過800家，至於會不會與大同集團（2371）合作電動車，他強調，MIH聯盟邀請全球廠商加入參與，聯盟持開放態度。

鴻海集團衝刺電動車MIH平台，4個月內到今年2月底，全球已經有超過800家廠商參與，目前朝900家方向邁進。

媒體詢問與大同集團合作關係，對此，魏國章表示，MIH聯盟邀請全球廠商加入參與，廠商可直接到MIH官網註冊即可，廠商加入可提供許多構想，聯盟態度開放。

魏國章強調，電動車產業形塑的供應鏈可以更透明化，電動車的資訊安全技術、框架和方向要明確；MIH聯盟會與傳統品牌車廠和新創品牌公司積極合作，聯盟正進行將台灣作為電動車資安試驗場域的作業。

大同近期積極揮軍電動車巴士市場，昨（2）日才宣布與唐榮結盟。市場好奇，大同執行副總戴豐樹會不會與老東家鴻海合作電動車。

對此，戴豐樹指出，自己還不清楚MIH怎麼運作，但傳統車廠可能不會找上鴻海合作，因為有自己的供應鏈，沒有做不出來的。他建議，若MIH平台有政府在旁協助會比較名正言順。

此外，關於與蘋果Apple Car 合作，魏國章表示，MIH 平台不會只看蘋果或是特斯拉單一業者，而是會看整體趨勢方向。