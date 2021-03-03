經濟解析／傳中芯成熟製程獲美鬆綁 理由只有一個

中芯國際去年底遭美國列入實體清單，近日傳出轉機，市場傳出中芯成熟製程獲得部分美國設備廠供應許可，美國的採購禁令部分鬆綁；台經院研究員劉佩真分析，是否真的部分鬆綁仍要觀察，但是美國開放部分禁令的理由只有一個，就是緩解8吋晶圓及12吋廠成熟製程非常緊俏的現況。

劉佩真認為，即使中芯成製程真的解禁了，對整體產能緊俏的部分也僅是稍有幫助，並無法大幅度的挹注驗抒解產能緊俏的情況，對台廠並不會造成太大的影響，對台灣晶圓代工來說，缺貨、漲價的風潮仍將持續。

陸媒根據外資報告報導指出，中芯成熟製程已獲部分美國設備廠的供貨許可，主要是14奈米及以上製程的相關產品，中芯可望獲得4~5萬片產能的原料及設備。

針對中芯的美國禁令部分鬆綁一事，劉佩真表示，以全球晶圓代工市占率來看，台積電約占60%、三星16.4%、聯電6.9%、格羅方德6.6%、中芯4.3%，排名第五，中芯的市占率不大。

她認為，中芯是否真的如外傳獲得部分解禁仍要觀察，在美國聯合盟友抗中的策略下是否會在此時鬆綁還要觀察；即使鬆綁，對產能緊俏的情況也僅是稍有幫助，無法大幅挹注及抒解。

劉佩真指出，中芯除了市占不高之外，也要面臨客戶是否願意下單給風險偏高的廠商，或是仍是偏好台廠，因此，即使中芯禁令部分解禁，對台廠並不會造成太大影響。

劉佩真分析目前的市況，她表示，晶圓代工的產能仍然非常緊俏，除了先前的遞延及轉單需求之外，來自新興科技域的應用需求，包括5G、高速運算、超大型資料中心的需求其實更大，且造成產能吃緊的主力並不是因為先前中芯遭禁後的轉單，而是新興科技與疫情所衍生的新需求。

劉佩真說，美國鬆綁的唯一原因是要緩解8吋及12吋廠成熟製程非常緊俏的情況，但事實上，即使中芯部分解禁，對目前極度吃緊的市況做是略有幫助，加上最近的天災及車用需求的擴大，對台廠來說，缺貨、漲價的風潮仍將持續。