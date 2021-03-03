雲端業者助攻 ARM伺服器將在大型資料中心優先擴大市佔

安謀（Arm）以邊緣運算、行動裝置市場領先基礎，積極拓展伺服器方案，從傳統訴求低能耗往高效能運算（High Performance Computing；HPC）方向發展。而在雲端業者如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft），以及晶片商如Marvell、Ampere等採用下，有助於安謀在大型雲端資料中心及HPC應用拓展市場，漸往全球伺服器應用市場1成佔有率邁進。

ARM架構伺服器對於大型雲端資料中心業者尤具吸引力，又以亞馬遜投入最為積極，主因ARM架構相較於x86伺服器系統，具有較低成本及能耗優勢。大型雲端業者為因應各種雲端服務、AI、HPC等需求，近年大舉擴增其資料中心基礎設施，對單台伺服器以至龐大伺服器機群，有撙節硬體成本與能耗的剛性需求，對外提供的雲端服務也可藉此擁有具高性價比或彈性的組合方案。

但安謀發展伺服器市場仍面臨不少難關，包含軟體生態系支援、伺服器主機板與整機系統參考設計待完善，以及開源陣營如RISC-V威脅等，DIGITIMES Research分析師龔明德預期安謀將優先在雲端資料中心及HPC伺服器市場有效拓展，加上NVIDIA若能順利完成購併安謀，可望提出更具競爭力的ARM CPU加上NVIDIA GPU的整合型伺服器方案，有利安謀進一步拓展AI雲端市場。