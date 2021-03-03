快訊

AZ疫苗是打進猴子病毒 「6種人」施打前小心

雲端業者助攻 ARM伺服器將在大型資料中心優先擴大市佔

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

安謀（Arm）以邊緣運算、行動裝置市場領先基礎，積極拓展伺服器方案，從傳統訴求低能耗往高效能運算（High Performance Computing；HPC）方向發展。而在雲端業者如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft），以及晶片商如Marvell、Ampere等採用下，有助於安謀在大型雲端資料中心及HPC應用拓展市場，漸往全球伺服器應用市場1成佔有率邁進。

ARM架構伺服器對於大型雲端資料中心業者尤具吸引力，又以亞馬遜投入最為積極，主因ARM架構相較於x86伺服器系統，具有較低成本及能耗優勢。大型雲端業者為因應各種雲端服務、AI、HPC等需求，近年大舉擴增其資料中心基礎設施，對單台伺服器以至龐大伺服器機群，有撙節硬體成本與能耗的剛性需求，對外提供的雲端服務也可藉此擁有具高性價比或彈性的組合方案。

但安謀發展伺服器市場仍面臨不少難關，包含軟體生態系支援、伺服器主機板與整機系統參考設計待完善，以及開源陣營如RISC-V威脅等，DIGITIMES Research分析師龔明德預期安謀將優先在雲端資料中心及HPC伺服器市場有效拓展，加上NVIDIA若能順利完成購併安謀，可望提出更具競爭力的ARM CPU加上NVIDIA GPU的整合型伺服器方案，有利安謀進一步拓展AI雲端市場。

雲端服務

延伸閱讀

Microsoft Mesh是微軟針對虛實整合互動打造的雲端服務

上一季平均每秒就有超過842個Arm架構處理器出貨

NVIDIA收購Arm 微軟、Google與Qualcomm擔憂授權方式改變

輝達併安謀 英歐將調查

相關新聞

資安技術論壇 劉揚偉：讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊

鴻海（2317）研究院於今（3）日舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in ...

泛鴻海投資 Vizio擬在美上市

鴻海集團、群創與瑞軒投資的北美智慧電視品牌Vizio宣布，已申請股票在美國紐約證券交易所上市，預計籌資1億美元（約新台幣...

歐盟看重半導體 德國工研院也寫信邀閎康合作研究

歐盟區域國家近期更看重半導體產業招商引資，半導體檢測大廠閎康（3587）董事長兼總經理謝詠芬今（3）日透露，近日也收到有...

鴻海牽緊微軟 快攻雲服務

智慧製造浪潮勢不可擋，微軟昨（2）日宣布，與鴻海集團開啟涵蓋全面擁抱雲服務等三大面向合作。微軟強調，將傾注自身雲端技術與...

影／鴻海資安技術論壇 劉揚偉：打造台灣資通安全環境

鴻海研究院今天上午舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicl...

閎康竹北新實驗室開幕 展示半導體等全方位分析能力

閎康（3587）竹北新實驗室今（3）日開幕，並引進3D X光檢測新設備（價值約4000至5000萬元）。閎康董事長兼總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。