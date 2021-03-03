影／鴻海資安技術論壇 劉揚偉：打造台灣資通安全環境

鴻海研究院今天上午舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇。鴻海董事長同時也是鴻海研究院院長的劉揚偉在致詞時表示，未來將把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊。

今日論壇由臺灣科技大學資訊管理系特聘教授吳宗成擔任主席，同時邀請台灣微軟總經理孫基康及趨勢科技執行長陳怡樺分享發展電動車需關注的資安觀點。