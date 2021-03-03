聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／鴻海資安技術論壇 劉揚偉：打造台灣資通安全環境
鴻海研究院今天上午舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇。鴻海董事長同時也是鴻海研究院院長的劉揚偉在致詞時表示，未來將把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊。
今日論壇由臺灣科技大學資訊管理系特聘教授吳宗成擔任主席，同時邀請台灣微軟總經理孫基康及趨勢科技執行長陳怡樺分享發展電動車需關注的資安觀點。
劉揚偉在致詞時表示，5G時代萬物相連，他預言未來十年、二十年都必須面對資安問題，且這個問題在汽車產業上更顯重要，劉揚偉建議即將成立的學會倡議成立自駕車場域，把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，希望未來，只要通過台灣場域的測試，就能讓使用者安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言