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影／鴻海資安技術論壇 劉揚偉：打造台灣資通安全環境

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
鴻海研究院上午舉辦的資安技術論壇，鴻海研究院院長的劉揚偉發表演說。記者杜建重／攝影
鴻海研究院上午舉辦的資安技術論壇，鴻海研究院院長的劉揚偉發表演說。記者杜建重／攝影

鴻海研究院今天上午舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇。鴻海董事長同時也是鴻海研究院院長的劉揚偉在致詞時表示，未來將把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊。

今日論壇由臺灣科技大學資訊管理系特聘教授吳宗成擔任主席，同時邀請台灣微軟總經理孫基康及趨勢科技執行長陳怡樺分享發展電動車需關注的資安觀點。

劉揚偉在致詞時表示，5G時代萬物相連，他預言未來十年、二十年都必須面對資安問題，且這個問題在汽車產業上更顯重要，劉揚偉建議即將成立的學會倡議成立自駕車場域，把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，希望未來，只要通過台灣場域的測試，就能讓使用者安心。

鴻海研究院上午舉辦的資安技術論壇，鴻海研究院院長的劉揚偉（前右五）帶領與會者共同主持「倡議新能源車產業資安聯盟」的成立儀式。記者杜建重／攝影
鴻海研究院上午舉辦的資安技術論壇，鴻海研究院院長的劉揚偉（前右五）帶領與會者共同主持「倡議新能源車產業資安聯盟」的成立儀式。記者杜建重／攝影
趨勢科技執行長陳怡樺。記者杜建重／攝影
趨勢科技執行長陳怡樺。記者杜建重／攝影
鴻海研究院上午舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇，鴻海研究院院長的劉揚偉帶領與會者留下紀念性的畫面。記者杜建重／攝影
鴻海研究院上午舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇，鴻海研究院院長的劉揚偉帶領與會者留下紀念性的畫面。記者杜建重／攝影
台灣微軟總經理孫基康。記者杜建重／攝影
台灣微軟總經理孫基康。記者杜建重／攝影
鴻海研究院院長劉揚偉表示，未來將把台灣打造成EV資通安全環境，讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊。記者杜建重／攝影
鴻海研究院院長劉揚偉表示，未來將把台灣打造成EV資通安全環境，讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊。記者杜建重／攝影

資安 鴻海 劉揚偉

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