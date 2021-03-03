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三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

MiniLED+感測題材 LED股今齊走強

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台股前波強勢領漲族群半導體近日在台積電（2330）股價休兵下，整體半導體相關個股呈現拉回整理，近日市場資金轉進股價相對較低，且今年具Mini LED及感測元件題材的LED股，盤中富采（3714）、鼎元（2426）等股寫下股價波段新高。

近日市場資金由半導體族群轉進中低價股，在產業面偏多之下，LED股成為近日資金轉進方向，今日盤中，產業龍頭富采股價一度衝高至89.5元，股價不僅寫下波段新高，同時短線也有機會重新挑戰90元關卡。

另外，除了富采走強之外，LED股包括榮創（3437）、鼎元、億元、艾笛森（3591）、佰鴻（3031）及光鼎（6226），盤中漲均在8%至4%左右，類股整體漲勢相當強勁，其中，鼎元股價一度上漲約7%，盤中股價高點來到23.85元，股價寫下2018年7月以來新高。

LED股走強，除了因市場資金挪移效應，由原本漲多的半導體相關族群，轉進股價相對較低的LED股，此外，在題材面上，市場傳出，今年上半年蘋果將推出新的系列產品，將使用Mini LED背光顯示，此情況不僅將使富采直接受惠，台廠LED股中，包括光鋐（4956）、億光（2393）、榮創等股，也都早已積極布局Mini LED技術，未來產業趨勢上升，營運面上都可望受惠，近期股價也都陸續轉強。

至於鼎元及光磊（2340）則是台股二大感測元件廠，其中，光磊已打進蘋果供應鏈，成為該公司感測元件的主要出貨重心，鼎元則是在感測元件的接單已滿載至今年第3季，產業面的需求強勁，是激勵近日股價衝高的重要因素。

LED 半導體

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