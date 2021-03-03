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三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

鴻海倡議成立電動車產業資安聯盟 25位大咖立馬加入

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

由中華民國資訊安全學會與鴻海（2317）研究院聯合主辦的「NExT Forum: Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」論壇，今（3）日於三創生活園區登場，聚焦車載資安問題的機遇和挑戰，時逢台灣全力衝刺電動產業之際，鴻海研究院也於論壇提出倡議成立「新能 源(電動)車產業資安聯盟」，提供產官學研界交流平台，目前已經有包含IBM、神盾（6462）、趨勢科技、台灣微軟等25位大咖加入，建立完善值得信賴的電動車資安系統。

鴻海研究院院長劉揚偉表示，未來幾年電動車產業將呈現爆發式成長，今後電動車功能將越來越多元、全面，鴻海研究院希望能夠為產、官、學界的專家提供交流與對話的平台，從傳統車輛到智慧車輛、從軟體到硬體、有線到無線的，大家一同集思廣益共同探索車輛安全技術以及所存在的威脅，建立相關法規與標準，共同掌握未來全球產業趨勢。

面對全球電動車產業百花齊放，汽車產業正面臨百年來最巨大的轉變，車輛已不再只是單純的交通工具，而是具備強大運算能力、隨時連網的大型電腦系統。鴻海研究院執行長、資通安全所長李維斌指出，目前電動車上的資安防護尚未得到應有重視，且今後電動車的功能只會越來越多，相對被駭可能性也越高，如被強制熄火等資安問題，未來恐將成為新常態。

據悉，「新能源(電動)車產業資安聯盟」參與成員代表包含工業技術研究院資通所組長江滄明、台灣微軟總經理孫基康、IBM總經理高璐華、神盾股份有限公司副總經理張心玲、 趨勢科技創辦人暨執行長陳怡樺、 科技部前瞻司司長陳國樑、VMware總經理陳學智、財團法人資訊工業策進會資安所副執行長楊仁達、鴻海研究院院長劉揚偉等25位大咖立馬加入，顯示出產業對電動車資安問題的重視。

今日論壇由鴻海科技集團技術長魏國章以「車聯網所帶來的網路資安新挑戰」為題，分析資安的各種挑戰以及相關防護技術揭開序幕，同時也邀請博歐科技執行長范紀鍠、台灣微軟大中華區物聯網解決方案負責人林孟洲等多位講者，分別從商機與挑戰、資安攻防、系統建構以迄規範框架的建構多種面向，提供對電動車資安產業未來發展的全面思考。

「NExT Forum」是由鴻海研究院固定於每年3月3日、6月6日、9月9日、12月12日 舉辦的學術論壇，「NExT」代表 New Ecosystems multiplied by Technologies，呼應鴻海 「3+3」策略中，三個 New Ecosystems:電動車、數位健康、機器人，以及三個 Technologies，人工智慧、半導體、新世代通訊技術。論壇將定期邀請台灣各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，藉由前瞻技術與應用交流，共同定義、投資台灣產業的未來 Invent the Future。

資安 鴻海 電動車

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