因應車載資安挑戰 鴻海研究院首屆資通安全論壇登場

由中華民國資訊安全學會與鴻海（2317）研究院聯合主辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」論壇，於三創生活園區登場，聚焦車載資安問題的機遇和挑戰，時逢台灣全力衝刺電動產業之際，鴻海研究院也於論壇提出倡議，成立「新能源（電動）車產業資安聯盟」，提供產官學研界交流平台，建立完善值得信賴的電動車資安系統。

本屆論壇在鴻海研究院諮詢委員、台灣科技大學資管系特聘教授吳宗成博士的號召下，包括中華民國資安學會、台灣微軟、趨勢科技、奧義智慧科技與鴻海科技集團等國內外多家重要產官學界人士皆出席與會，就車載資安問題進行深入交流，逐步引導產業對電動車資安問題的重視。

中華民國資訊安全學會范俊逸理事長表示，資訊安全學會一直以來致力於資安人才培育與資安技術研發，並連結產官學界以推動資安發展為宗旨。資安學會參與並見證臺灣資安發展的每個世代，電動車產業將開啟一個新的資安世代，在此呼籲各界共同參與並提前佈局，運用臺灣的優勢在電動車產業資安領域中拔得頭籌。

吳宗成博士表示，資安和隱私保障是電動車不可或缺的命脈，「新能源（電動）車產業資安聯盟」成立的重要目的，就是要打造安全、可信賴的電動車世界，提升電動車產業對Cybersecurity重要性的認知，「沒有資安和隱私權保障的電動車，是賣不掉的」。

鴻海研究院院長劉揚偉表示，未來幾年電動車產業將呈現爆發式成長，今後電動車功能將越來越多元、全面，鴻海研究院希望能夠為產、官、學界的專家提供交流與對話的平台，從傳統車輛到智慧車輛、從軟體到硬體、有線到無線的，大家一同集思廣益，共同探索車輛安全技術以及所存在的威脅，建立相關法規與標準，共同掌握未來全球產業趨勢。

面對全球電動車產業百花齊放，汽車產業正面臨百年來最巨大的轉變，車輛已不再只是單純的交通工具，而是具備強大運算能力、隨時連網的大型電腦系統。鴻海研究院執行長、資通安全所長李維斌指出，目前電動車上的資安防護尚未得到應有重視，且今後電動車的功能只會越來越多，相對被駭可能性也越高，如被強制熄火等資安問題，未來恐將成為新常態。

論壇由鴻海科技集團技術長魏國章以「車聯網所帶來的網路資安新挑戰」為題，分析資安的各種挑戰以及相關防護技術揭開序幕，同時也邀請博歐科技執行長范紀鍠、台灣微軟大中華區物聯網解決方案負責人林孟洲等多位講者，分別從商機與挑戰、資安攻防、系統建構以迄規範框架的建構多種面向，提供對電動車資安產業未來發展的全面思考。

「NExT Forum」是由鴻海研究院固定於每年3月3日、6月6日、9月9日、12月12日舉辦的學術論壇，「NExT」代表New Ecosystems multiplied by Technologies，呼應鴻海「3+3」策略中，三個New Ecosystems：電動車、數位健康、機器人，以及三個Technologies，人工智慧、半導體、新世代通訊技術。論壇將定期邀請台灣各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，藉由前瞻技術與應用交流，共同定義、投資台灣產業的未來Invent the Future。