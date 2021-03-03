資安技術論壇 劉揚偉：讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊

鴻海（2317）研究院於今（3）日舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇，鴻海研究院院長劉揚偉致詞時表示，倡議成立自駕車場域，把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，讓台灣成為新能源產業資安領域的領頭羊。

今日論壇中，台灣微軟總經理孫基康、微軟大中華區物聯網解決方案負責人林孟洲，分享智慧製造與發展電動車需關注的重要資安觀點，協助製造產業打造強韌的資安防護。

劉揚偉表示，在5G時代萬物相連，因此預言未來十年、二十年都必須面對資安的問題，且這個問題在汽車產業上更顯嚴重，「以前PC上有問題、可以說那是微軟的問題」，「到了公司，可以說我的電腦有問題，就是IT的問題」，但是若有一天汽車不見了，「還會當作是微軟、IT的問題嗎？ 這是跟大家的資產息息相關！」

劉揚偉指出，因此未來在資通安全上是非常重要的一部分，建議即將成立的學會倡議成立自駕車場域，把台灣打造成為EV資通安全上全球領先的環境，在未來資通安全上，只要通過台灣場域的測試，都是代表為世界上領先，讓使用者放心。

他表示，未來每年三月三日都會舉辦資安論壇，今年是第一次舉辦，希望大家正視資安議題，把台灣打造成EV產業上資安的協會國家。並倡議成立新能源車產業資安聯盟，並期待此蓬勃發展。