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最危險地方最安全？柯姓富商綁票案取贖款約在警調機關旁

鴻海劉揚偉呼籲 將台灣打造成電動車資安試驗場域

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海集團（2317）董事長暨研究院院長劉揚偉指出，希望能把台灣打造成EV（電動車）領域上全球領先的環境，讓EV上資通安全透過台灣場域測試，讓國內資通安全領先全球，讓使用者放心。

鴻海集團旗下研究院今（3）日舉行資安論壇「NExT Forum:Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」，論壇將從傳統車輛到智慧車輛、硬體到軟體、有線到無線的多元角度，探索車輛安全相關技術及可能存在的攻擊手法與威脅。

劉揚偉指出，今天是非常令人興奮的一天，網路時代，讓人類集體智慧大大提升，過去沒有網路的時候，像在美國、亞洲都在做同樣的事，但往後就降低了，因為大家彼此分享經驗和工具，讓人類集體智慧大大提升。

劉揚偉表示，後來有雲端，AI就變非常熱門，很早以前AI就發生了，但當時沒有雲端、AI，所以應用不足，現在這個行為依然發生，但訓練因為有雲端，同時間有無數人在做同樣事情，加速這個過程。

劉揚偉認為，在5G時代萬物可以相連，以前3G、4G時代萬物無法相連，主要因為速度有限，造成很多裝置沒法連上來，現在透過5G都能連，接下來就會有安全問題，整個社會都變數位化，下個議題就是資訊安全。

劉揚偉認為，相信未來10、20年這是大家必須面對的問題，尤其是在汽車上會更嚴重，過去說PC有問題，會說是微軟的問題，而到公司裡面電腦有問題那是IT問題，但未來有一天你車子不見了，這麼貴的東西，會當IT問題嗎？會當微軟的問題嗎？

劉揚偉說，這跟大家資產息息相關，大家就會關切，我聽吳宗成教授說，已經多年從事資通安全研究，就像小螺絲釘一樣，未來在資通安全上，萬物相連就變非常重要一部分。過去，在做自駕車時，主要試驗自動架勢，但沒成立一個場域，在資通安全上測試。

劉揚偉表示，希望把這個場域變非常重要的場域，把台灣打造成EV領域上全球領先環境，讓EV上資通安全透過台灣場域測試，資通安全都是全球領先，讓使用者放心。

劉揚偉強調，希望每年3月3日都有這樣資安論壇，推動台灣資安上面發展，尤其是EV上相關工作。透過今天論壇，呼籲台灣產業界、政府單位能夠正視資安議題，一起把台灣打造成在EV產業前列的國家。

劉揚偉 資安 雲端

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