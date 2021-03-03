鴻海牽緊微軟 快攻雲服務

智慧製造浪潮勢不可擋，微軟昨（2）日宣布，與鴻海集團開啟涵蓋全面擁抱雲服務等三大面向合作。微軟強調，將傾注自身雲端技術與全球生態系資源，協助鴻海加速數位轉型。

微軟與鴻海原本就是互為客戶關係，鴻海有為微軟代工硬體產品，鴻海亦有採用微軟雲端及作業系統，此次擴大合作，將使得雙方關係更緊密。

台灣微軟總經理孫基康表示，近年製造業不僅面臨大量客製化、創造差異化等生產挑戰，更需要突破工廠僅依靠機械與人力的效率低落困境，數位轉型成為提升競爭力、創造全新產業價值的決勝點。

鴻海集團董事長劉揚偉指出，2019年鴻海即提出三階段的數位轉型升級計畫，鎖定三大產業與三大核心技術為發展目標，期望帶動集團競爭力、增加產業服務價值，進而引領製造業風向球，接下來與微軟的合作將透過AI技術與雲端服務，增強鴻海科技能力，從製造鴻海蛻變為科技鴻海。

鴻海與微軟合作的三大面向，涵蓋全面擁抱雲服務，透過雲端原生開發加速創新步伐，和微軟將協助鴻海建立新混合辦公工作場域，以及企業核心系統上雲彈性布局全球營運等。

在全面擁抱雲服務、透過雲端原生開發加速創新步伐方面，轉向腦力密集的鴻海，在推動轉型之際將全面擁抱雲端，大量採用微軟Azure AI、數據資料庫等服務，透過雲端原生開發與DevOps等模式，強化創新與開發能力。

未來，雙方也計劃進一步運用微軟新科技投入ESG永續發展。而身為MIH聯盟成員之一的微軟，也將在這個開放且持續發展的科技平台，攜手其他夥伴共築電動車產業蓬勃生態圈。

其次，微軟將協助鴻海建立新混合辦公工作場域，包含全面導入Microsoft 365，建立混合辦公基礎，提升企業敏捷應變能力，迎戰新常態世界。