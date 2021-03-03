晶圓代工產能競標 又來了

晶圓代工產能吃緊，第2季漲價態勢確立之餘，業界傳出，部分晶圓代工廠近期也啟動第二波產能競標，由IC設計客戶自行提出漲價幅度，競逐額外需求的產能，價高者得，將於第2季生產。

業界人士透露，若IC設計廠想順利得標，估計每片加價幅度至少上百美元（約新台幣2,800元），等於較一般產能漲價後的價格高約15%至20％以上，才有機會搶到更多額外產能。

現階段晶圓代工已是賣方市場，IC設計業者只能接受漲價。業者指出，去年第4季至今年元月以來，部分晶圓代工廠已陸續調漲價格，第2季還會啟動第二波漲價。

IC設計業者表示，即使在同一晶圓代工廠下單，依照生產廠區、製程不同，價格調漲幅度不一。「即使已調漲兩波，也不代表今年漲價潮就此結束。」

至於競標額外晶圓額度，價格更是在前述已漲價的基礎上，再行加碼。業者指出，部分晶圓代工廠拿出一些第2季的產能額度，讓IC設計客戶自行提出價格來競標，價高者得，投標單位從千片起跳。從上次第1季競標結果來看，每片晶圓加價100美元至300美元不等。

這是繼今年第1季破天荒出現晶圓代工產能競標之後，第二波競標行動，凸顯整體市況火熱，晶圓代工產能供不應求，即使競標付出的成本更高，但仍有IC設計廠願意投標。

IC設計業者透露，下游客戶端也知道現在晶圓代工產能相當吃緊，因此優先考量設法確保產能，即便加價也在所不惜。

IC設計業者坦言，大家會自行評估競標將墊高多少成本，即使先前已陸續調漲價格反映成本上漲，如果晶圓代工端再度漲價，後續也會啟動二次漲價。

【記者李孟珊／台北報導】晶圓代工產能吃緊，聯電昨（2）日公告，向半導體設備廠科林研發（Lam Research）取得機器設備等相關資料，以擴增產能支應訂單，總交易金額14.74億元。