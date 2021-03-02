資金行情燒 前2月權證交易額近千億、年增27%
受制於交易天數減少，以及農曆年封關前交投清淡，臺灣證券交易所統計，2月證券商受託買賣權證總額較上月下滑至362億元；所幸資金行情續航，累計前2月總額幾近千億元，達994億元，年增27.6%。
證交所資料顯示，2月證券商發行2,088檔權證，總額176億元，受託買賣權證金額362億元，與元月及去年同期相較，分別下滑42.5%、17.5%。
累計前2月，證券商共發行6,116檔權證，總額541億元，受託買賣金額994億元，均明顯高於去年同期的4,403檔、501億元及778億元；受託總額年增約215億元，年增27.6%。
2月受託買賣權證金額前五大券商依次為元大證券168億元、永豐金證券97億元、凱基證券95億元、群益金鼎證券60億元、元富證券39億元，其中，前四名表現與其他競爭對手差距相當明顯。
證交所表示，累計前2月受託買賣權證金額前五大分別為元大證券453億元、凱基證券270億元、永豐金證券249億元、群益金鼎證券170億元、元富證券116億元，均已突破百億元水準。
統計2月最熱門的前十大權證連結標的，獲得散戶及存股族追捧的台積電（2330），連二月蟬聯第一，金牛年開紅盤後最高衝至1,010元的聯發科躋身第二，臺股指數落居第三，外資力挺的友達、群創分居第四、第五。
第六至第十名依次為大立光、鴻海、南電、聯詠，以及華邦電。
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