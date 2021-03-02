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台股做頭？蔡明翰：端看台積電能否站回月線

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美國新一輪1.9兆美元紓困法案於眾議院表決通過，加上新疫苗獲得美國批准，美債長達一個月的拋售潮出現緩解，帶動美國科技類股止跌反彈，激勵連假後的台股反彈開高，但外資維持保守格局，導致今（2）日指數開高走低，終場指數由紅翻黑，下跌6點，收在15,946點，震盪逾300點。

台股今日巨量長黑的走勢，許多投資人對指數是否出現做頭的疑慮大增。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國眾議院在通過1.9兆美元的新財政刺激計劃，並將該議案送交參議院，預期後續在刺激方案推動下，市場資金將維持充沛，加上嬌生公司的疫苗研製成功，成為第三支美國授權的新冠疫苗，目前已開始出貨，預期後續疫苗施打率將逐步提升，將有助於經濟活動持續復甦，且近期大幅彈升的債券殖利率出現拉回，對於股市的壓力也顯著地降低。

但目前美股短線技術面遭到破壞，即使基本面仍維持正向，股市仍需震盪整理讓籌碼沉澱後，才有再次轉強挑戰高點的機會。

此外，美國科技類股雖出現止穩反彈，但外資在台股操作仍維持保守格局，導致台股上檔仍具有沉重壓力，加上指數下跌時爆量，但反彈時量能隨即縮減，顯示價量仍維持背離格局，短線指數反彈空間有限。

但近期美股回檔至月線附近即獲得支撐，因此，加權指數回到月線附近，預期跌勢也將明顯趨緩，但半導體龍頭台積電（2330）走勢仍偏向弱勢，將間接導致加權指數難有強勢表現空間，後續恐需等待台積電站回月線之上，顯示走勢再度轉強下，指數才有望出現向上的波段行情。

台股 疫苗

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