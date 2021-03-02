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中華電信挺果農 團購3000箱、30公噸鳳梨

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

中華電信今(2)日宣佈，立即透過農糧署購買3000箱、30公噸鳳梨分送給員工，用最直接的行動力挺果農；同時大力鼓勵全區同仁發揮「中華電信是大眾好鄰居」的企業文化精神，多多採購、食用鳳梨。

中華電信強調，秉持在地關懷的精神，中華電信一直以來總是竭盡所能、善用各項資源回饋社會，過去在香蕉、柳丁、甘藷、高麗菜等農產品供應量過剩或價格大幅下滑時，都會以行動力實質支持台灣農業發展，購買大量產品分送同仁，並鼓勵同仁自發性發動團購，協助消化產量，充分展現公司暨同仁熱愛這片土地、同胞，助人不落人後的情懷。

這次，中華電信一樣秉持「深耕」、「在地」的企業特色，與果農站在一起，不僅購買鳳梨贈送同仁，祝福同仁新年好運「旺來」、也鼓勵同仁多多食用有助消化、抗發炎等功能的鳳梨，同時鼓勵同仁號召親朋好友一起購買鳳梨，自用、送禮兩相宜，用實際行動表達對台灣果農的支持。

中華電信 香蕉

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