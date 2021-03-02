敦吉獲美系大單 今年毛利率看升
通路商敦吉（2459）製造事業群的音圈馬達（VCM）零組件產品，已接獲美系客戶大單，預計廈門廠相關產能將擴產三到四成，大約於今年7月可到位，屆時月產能將可達1億顆左右。
受到通路事業群影響，敦吉去年合併營收為63.6億元，年減16％，但該公司製造與驗證事業群則持續擴展，帶動其整體毛利率達20.37％，是歷史高點。同時，該公司去年稅後純益5.02億元，為近十年高點，年增2％，每股純益4.24元，來到近13年新高。
以三大業務的業績占比來看，敦吉去年通路業務的比重為五成，而製造業務的業績比重提高到四成，高於2019年的34％，占公司獲利占比則高達67％，驗證業務則占一成業績比重。
法人預期，敦吉雖然營收規模仍受到通路業務變化所牽動，但在三大業務占業績比重各有消長的情況下，今年整體毛利率仍看升。
VCM相關產品去年占敦吉製造業務的業績比重約達三成，因此占整體業績比重約一成多，正進行擴產。
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