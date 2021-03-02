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Garmin推出本我系列GPS智慧手表 專為電玩遊戲玩家打造

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Garmin推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧手表「Instinct Esports電競潮流版」。 Garmin／提供
Garmin推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧手表「Instinct Esports電競潮流版」。 Garmin／提供

智慧穿戴業者Garmin看準全球電競產業急速成長，台灣電玩遊戲人口超過1,450萬，為提供電競選手、玩家及直播實況主更豐富且全面的體驗，推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧手表「Instinct Esports電競潮流版」，協助玩家提升訓練效率及自我戰力，以最佳狀態迎接每場對戰。

Garmin表示，專為電競設計的「Instinct Esports電競潮流版」智慧手表，結合健康與運動科學，打造業界首創電競模式，玩家在遊戲及競賽時能以科學化數據持續性精準監測3大身體數據：心率、壓力指數、身體能量指數，並透過Garmin獨創的STR3AMUP！電腦直播程式將身體數據即時投射到遊戲串流平台，讓觀眾身歷其境緊張刺激的電競實況中。

玩家也可以在日常訓練中搭配內建超過30項室內及戶外運動模式，進行與職業運動選手相同的智慧化體能訓練。藉由Garmin「Instinct Esports電競潮流版」持續性壓力偵測，幫助電競選手及玩家進行競賽壓力管理，並在遊戲中迅速調整心態，化阻力為助力沉著突破所有關卡；透過持續性觀察身體能量指數，協助電競選手及玩家掌握對戰狀態，於日常依照健康數據調整訓練步調與生活習慣，玩家還可配合進階睡眠偵測及多項身體指標監測，充分改善睡眠及整體狀態。

Garmin 「Instinct Esports電競潮流版」自3月5日起在台限量販售，售價9,880元，預載劍盾傳說、未來領域、狙擊之王等3款亞洲限定電競表面。

Garmin表示，電競選手與一般體育項目選手一樣，日常都需要接受嚴苛且密集的訓練，才能在每場比賽中拔得頭籌。根據加拿大Adamas Esports統計觀察，電競選手賽前每天需花超過12小時訓練，比賽中將面臨高達51種不同的壓力因素、超過千次重複性動作傷害，最高心率甚至可高達172 bpm，遠遠超過NASCAR賽車競賽選手120-150 bpm的心率，電競不僅需要靈活的智力，其消耗的體力及精神不容小覷。

電競 Garmin

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