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緯創子公司現金減資近40億 傳應變昆山iPhone廠售立訊

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

代工廠緯創（3231）今（2）日公告，子公司Win Smart Co., Ltd.辦理現金減資，減資金額1.4億美金（約合新台幣39億元），減資比率57.36%，市場推測，緯創子公司減資應是配合日前集團將大陸昆山廠iPhone製造基地出售予陸商立訊集團後，控股公司因應的改變。

緯創今日公告，子公司Win Smart Co., Ltd.辦理現金減資，減資金額1.4億美金，消除股份1.4億股，減資比率57.36%，Win Smart Co., Ltd.減資後股本來到1.04億美金（約合新台幣29億元）

Win Smart Co., Ltd為緯創集團轉投資公司，主要負責中國大陸地區事業投資控股，在今年過年前陸續有進行幾次現金減資。

市場推測，Win Smart Co., Ltd現金減資應是緯創集團配合日前將旗下大陸昆山廠iPhone製造基地出售予陸商立訊集團後，控股公司因所需資本額不用以往這麼大，因此把多出來的現金歸還給股東，換言之，也就是可以匯回緯創集團。

Win Smart Co., Ltd去年11月中旬宣布擬將其持有之21.88%緯新資通（昆山）有限公司及緯創投資（江蘇）有限公司之100%股權出售予立訊集團。

減資 緯創

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