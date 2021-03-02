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全球5G智慧機今年出貨估破5億支 蘋果供應鏈扮幕後推手
各國5G基礎建設加速推動，研究機構看好，今年全球品牌5G智慧機出貨總量有望衝破5億支，創下新高，主要是來自蘋果iPhone新機終端銷售的挹注，扮演幕後推手的蘋果iPhone相關供應鏈營運持續看好。
對5G智慧機需求，Gartner等機構先前統計，去年2020年5G智慧機出貨數量約2.36億支，滲透率約17.5%。
而在今年另有研究機構估計，今年iPhone在5G智慧機出貨占比占會超過三成，其餘非蘋陣營的小米、Oppo與Vivo、三星等5G智慧機出貨量也同步成長，毫米波機種會是中國以外主要應用頻段。
供應鏈也觀察，iPhone新機一年出貨量基本盤在2億支，目前看來趨勢並未改變，同時今年支援5G相容頻段包含毫米波與Sub-6依據區域市場區分，而今年來自非蘋5G新機出貨量與備貨目標也大增是帶動全球5G智慧機出貨成長的另一個動能。
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