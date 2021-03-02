宏碁視訊軟體Acer sMeet進軍國際！ 智聯服務總代理

根據市場分析機構Gartner預測，全球至2024年，面對面實體會議將僅佔企業會議25％，視訊會議將成為商用辦公新趨勢；疫情世代下，視訊軟體的需求逐漸升高，全球科技大廠宏碁（2353）推出Acer sMeet著重資訊安全的視訊解決方案，專用於高度機密的視訊會議、遠程辦公需求等，即日起由智聯服務總代理銷售全球。

智聯服務董事長施宣輝指出，疫情時代影響企業習以為常的營運模式，視訊會議將是生活及工作的新常態，由智聯服務代理的Acer sMeet將協助企業守護資訊安全；有別於業界，提供雲架構（Cloud Based）或內部部屬（On-Premise）視訊服務，從台灣出發，推到全世界。

隨著視訊會議需求日益增加，業界已有許多視訊軟體，多數以雲架構為主的解決方案，Acer sMeet則是一個著重安全的視訊軟體解決方案，企業可依需求選擇基於雲架構（Cloud Based）或內部部屬（On-Premise）的使用方式。

Acer sMeet可依據企業不同面向及豐富多變的需求，提供安全並客製化的解決方案，透過端對端加密功能與本地端部署，滿足視訊會議的需求及體驗；企業在進行高度機密的視訊會議、遠程辦公需求時，內部部屬（On-Premise）視訊會議，能使會議過程全程錄影於內部伺服器，並以浮水印防止惡意修改，會議影像與資訊僅由特定權限人士存取，完全符合機敏單位或業務的需求，大大提高資訊安全管理。

Acer sMeet視訊會議平台重視安全也兼顧視訊品質，在內部部屬（On-Premise）的視訊會議功能中，在特定的環境下可擁有4K高視訊品質、較低延遲的會議體驗。為了方便商務差旅，Acer sMeet也提供手機版本，讓使用者隨時隨地可以加入會議。

Acer sMeet視訊會議平台頁面，可依客戶品牌量身打造，智聯可提供客戶客製化視訊會議專屬入口頁面。除此之外，亦提供軟體裝置檢測及問題輔助，協助與會者參與會議，並協助解決操作問題，使與會者能輕鬆加入會議，並確保會議順利進行。

智聯服務為一個整合軟體、硬體與服務的企業，打智慧雲端整合應用服務，協助企業導入AI設備與平台，專為中小型企業和大型企業提供IT專業知識及服務。此次代理宏碁Acer sMeet視訊會議平台，由智聯對企業客戶進行銷售及售後服務，宏碁支援技術問題；未來智聯服務將大力推廣Acer sMeet，並以台灣市場為基礎，積極佈局海外，拓展國際市場。