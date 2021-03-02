去年電競液晶監視器出貨翻倍 微星年增114%、成長居冠

TrendForce最新調查顯示，去年電競液晶監視器（定義為刷新率100Hz以上）出貨1,840萬台，年增105%，預估今年出貨量可達2,590萬台，年增41%；前五大電競品牌中，微星（2377）電競液晶監視器出貨年增114%，成長幅度居冠，華碩（2357）則是年增108%。

TrendForce表示，去年電競液晶監視器出貨量翻倍，主要歸因於電競產品本就是液晶監視器品牌廠和面板廠資源聚焦的重點項目，加上宅經濟需求挹注，預估今年成長態勢將會持續。

TrendForce分析師王靖怡表示，去年前五大電競品牌中，微星的電競液晶監視器出貨年增114%，因其原先主要布局為曲面電競產品，去年開始將產品線多元化，擴展平面IPS產品所帶動，成長幅度除位居首位之外，更超越市場平均值。

華碩電競液晶監視器出貨年增108%，主因透過大舉擴增電競產品線並從去年初就積極規劃備貨；華碩液晶監視器出貨表現同時受電競產品帶動，創下歷史新高，使其整體出貨（含電競與非電競液晶監視器）成長幅度位居前十大液晶監視器品牌之冠。

AOC/Philips電競液晶監視器出貨成長率為102%，除了以大宗的曲面電競產品為主以外，平面IPS產品也是去年拿下更多市占的推手。今年AOC/Philips進一步將推出高端Mini LED機種，將使產品線更加完善。

以電競面板來說，去年三星顯示器（SDC）市占35%，隨著其淡出液晶監視器面板供應後，今年電競面板也成為其餘各面板廠積極搶攻的產品。其中，友達（2409）去年電競面板市占已居第二名，今年在持續擴展電競產品供應的規劃下，將可望躍升成為今年電競面板出貨冠軍。