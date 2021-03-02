友達攻電競有成 將成全球電競顯示器龍頭

調研機構TrendForce最新調查顯示，在宅經濟需求挹注、業者積極投注資源下，今年電競液晶顯示器（刷新率100Hz以上）出貨量可望再創高峰，達到2,590萬台，年增41%。TrendForce也指出，在三星顯示器（SDC）淡出液晶顯示器市場後，友達（2409）可望在眾多面板廠中脫穎而出，躍升成為今年電競面板出貨之冠。

TrendForce表示，去年電競液晶監視器出貨達1,840萬台，年成長率高達105%；預估今年該成長態勢將會持續，出貨量可望達2,590萬台，年增41%。TrendForce分析師王靖怡表示，去年SDC電競面板市占高達35%，因此這塊市場大餅在SDC逐步退出後，成為各方爭搶的新目標；其中友達原已位居市占第二，今年在持續擴展電競產品供應下，可望成為電競面板新龍頭。

在品牌方面，去年前五大電競品牌中，微星（2377）因為由原先主打曲面電競產品的策略，轉而將產品線多元化，擴展平面IPS產品帶動業績成長，去年電競液晶顯示器出貨年成長率高達114%，位居首位。

此外，華碩（2357）大舉擴增電競產品線，並從去年初即積極規劃備貨，因此電競液晶顯示器出貨年增也高達108%。華碩整體液晶監視器出貨表現也受電競產品帶動而達到歷史新高，使整體出貨（含電競與非電競液晶監視器）成長幅度位居前十大液晶顯示器品牌之冠。

AOC／Philips電競液晶監視器出貨成長率為102%，除了大宗的曲面電競產品為主外，平面IPS產品也是去年替其拿下更多市占的推手。同時，今年AOC／Philips將進一步將推出高端Mini LED機種，使產品線更為完善。