大同結盟唐榮、四方 盧明光：打造國產電巴三強三贏
大同（2371）今（2）日與唐榮車輛舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛將採購大同IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3個月內測試完成。大同董事長盧明光表示，大同、唐榮、四方合作的組合堪稱是台灣國產電動巴士「三強三贏」，未來朋程（8255）也將全力支持大同在電動車產業的發展，提高競爭力。
大同馬達事業淵源已久，已經發展長達70年，3年前開始跟工研院合作研發第一套國產大型電動巴士動力系統，並在今年一月底成功問世。大同指出，在首車可靠度與妥善率測試完成後，預計將於第2季開始由四方在東海大學第一校區與第二校區之間，進行為期3個月接駁示範運行。
盧明光表示，大同在技術到位後發揮極大效率搶市，不到一個月就完成國產電動車核心模組、電動商用車產品及電動巴士運營生態鏈垂直整合。他指出，唐榮為台灣最大的鐵路客車與貨車製造廠，四方也是台灣及台中市電動巴士規模與市占率龍頭，這樣的組合堪稱是台灣國產電動巴士「三強三贏」，未來朋程也將全力支持大同在電動車產業的發展，提高競爭力。
目前大同的電動車布局與發展，是由曾任職日本豐田汽車、鴻海（2317）集團的執行副總經理戴豐樹統籌。他表示，過去有「北大同、南唐榮」的說法，兩強合作是很好的契機；而電動巴士雖然很早就引進台灣，但在國內幾乎找不到國產馬達跟驅動器，大同在此時研發成功剛好搭上政府電動巴士國產化政策，未來也會持續研發不同規格的馬達與驅動器。
大同與唐榮在這次締約中，也議訂在首車運行3個月後若成效良好，雙方將共同執行以大同公司MIT（Made in Tatung）品牌的電動巴士底盤平台，行銷海外市場，以印度或泰國將為示範項目優先推動城市地區，並計畫延伸產品線至電動環保商用車與電動輕型（3.5t）商用車。
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