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電競液晶監視器出貨量翻倍 估2021年增四成
TrendForce最新調查顯示，2020年電競液晶監視器（定義為刷新率100Hz以上）出貨達1,840萬台，年成長率105%。歸因於宅經濟需求挹注所致，預估2021年該成長態勢將會持續，出貨量可望達2,590萬台，年增41%。
TrendForce分析師王靖怡表示，2020年前五大電競品牌中，微星（MSI）的電競液晶監視器出貨年成長率高達114%，因其原先主要布局為曲面電競產品，2020年開始將產品線多元化，擴展平面IPS產品所帶動，成長幅度除了位居首位外，更超越市場平均值。
華碩（ASUS）電競液晶監視器出貨年增高達108%，透過大舉擴增電競產品線並從2020年初即積極規劃備貨。華碩液晶監視器出貨表現同時受電競產品帶動而達到歷史新高，使其整體出貨（含電競與非電競液晶監視器）成長幅度位居前十大液晶監視器品牌之冠。
AOC/Philips電競液晶監視器出貨成長率102%，除了以大宗的曲面電競產品為主以外，平面IPS產品也是2020年替其拿下更多市占的推手。同時，2021年AOC/Philips進一步將推出高端Mini LED機種，使產品線更為完善。
另外，以電競面板來說，2020年三星顯示器（SDC）市占高達35%，但如今隨著三星淡出液晶監視器面板供應後，2021年電競面板也成為其餘各面板廠積極搶攻的產品。
其中，2020年友達（AUO）電競面板市占已位居第二名，2021年在持續擴展電競產品供應的規劃下，友達將可望在眾面板廠中脫穎而出，躍升成為今年電競面板出貨第一。
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