微軟與鴻海啟動三大合作 攜手定向「智」造新未來

智慧製造浪潮勢不可擋，微軟今（2）日宣布與鴻海集團（2317）開啟三大合作，頃注自身雲端技術與全球生態系資源，協助鴻海加速數位轉型，為台灣產業立下智慧製造領導標竿。微軟也將參與鴻海研究院於明（3）日舉辦的「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」資安技術論壇，偕同各界資安領導品牌探討5G時代下的車聯網資安趨勢與最新技術，全方位守護製造業資訊安全。

台灣微軟總經理孫基康表示，近年製造業不僅面臨大量客製化、創造差異化等生產挑戰，更需要突破工廠僅依靠機械與人力的效率低落困境，因此數位轉型便成為提升競爭力、創造全新產業價值的決勝點。鴻海是台灣第一、全球領先的製造業巨頭，近年來也積極擘劃前瞻技術研發與轉型計畫，重新定義市場與打造科技聚落；這次微軟很榮幸能成為鴻海開創台灣新製造格局的技術支援夥伴，期待未來雙方持續開展更多合作。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，2019年鴻海即提出三階段的數位轉型升級計畫，鎖定三大產業與三大核心技術為發展目標，期望帶動集團競爭力、增加產業服務價值，進而引領製造業風向球。接下來與微軟的合作將透過AI技術與雲端服務，增強鴻海科技能力，從『製造鴻海』蛻變為『科技鴻海』，逐步攜手全球夥伴共創全方位智慧生活。

身為智慧製造領航者的角色，鴻海希冀帶領精實製造產值躍進，推動台灣產業共同開拓智慧製造藍海市場，此次與微軟合作包含三大面向。

一、全面擁抱雲服務，透過雲端原生開發加速創新步伐：轉向腦力密集的鴻海，在推動轉型之際將全面擁抱雲端，大量採用微軟Azure AI、數據資料庫等服務，透過雲端原生開發與DevOps等模式，強化創新與開發能力。未來，雙方也計畫更進一步運用微軟新科技投入ESG永續發展。而身為MIH聯盟成員之一的微軟，也將在這個開放且持續發展的科技平台，攜手其他夥伴共築電動車產業蓬勃生態圈。

二、建立新混合辦公工作場域：全面導入Microsoft 365，建立混合辦公基礎，提升企業敏捷應變能力，迎戰新常態世界。

三、企業核心系統上雲彈性布局全球營運：透過將企業核心系統放至Azure雲服務上，鴻海全球20多個國家的生產據點，都能以OT基礎連結IT網路，整合工廠龐大數據至Azure雲端分析，優化營運管理，強化企業管理中樞，設立預先洞察機制，打造未來工廠樣貌。