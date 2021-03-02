產能緊缺依舊 日月光今年營運成長明確 EPS有望挑戰8元

日月光投控（3711）去年第4季以來產能就呈現滿載，今年第1季雖是產業淡季，但產能仍維持吃緊情況，先前公司也釋出，今年打線封裝產能將缺至今年底，市場法人預期，該公司今年營運成長明確，估計今年全年每股稅後純益有機會挑戰8元水準。

市場法人推估，日月光今年集團營收自第1季開始，可望呈現逐季成長表現，估計今年半導體邏輯晶片市場成長可望較去年成長5%至10%，今年第1季封測需求維持強勁，接單量與去年第4季相當。

另外，在EMS業務方面，市場法人則是預估，今年全年的接單及全年營收年成長率應高於封測，市場法人預估，日月光投控今年受惠與矽品整合效益、規模經濟、效率提升，有利於營益率持續揚升，潛在獲利上修空間可期，因此，預估該公司今年全年每股稅後純益有機會挑戰8元水準。

股價表現上，該股前波漲勢強勁，但股價隨台股大盤自高檔拉回整理之後，股價上周回測月線關卡，約103.5元價位，逢低買盤積極介入，今（2）日該股出現較強勁反彈反道，今日盤中股價一度上漲約4%，股價彈升至109元，今年營運基本面仍看好下，後市仍是法人資金追蹤焦點。