傳PC二哥惠普執行長訪台 衝著半導體而來

今（2）日外傳全球第二大PC廠惠普，其執行長羅爾斯（Enrique Lores）本週將親自率領包括採購最高主管在內的高層，從美國直奔到台灣，直接面對面造訪相關供應鏈。據悉，惠普這次一行人來台是直接衝著半導體廠商、供應鏈而來，晶片大缺貨潮讓美國品牌直跳腳。

對此相關代工廠如廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）等對此均不予評論。

Lores此行訪台，可望拜會惠普供應鏈中的要角，如筆電代工廠如廣達、仁寶、英業達，面板供應商群創（3481）、友達（2409），以及半導體晶片台積電（2330）、聯發科（2454）等相關業者。

市場認為，儘管現在疫情嚴峻，但是羅爾斯親自訪台，意味著PC品牌「缺零組件缺到炸」，有訂單卻出不了貨的窘境。據悉，許多零件都是由品牌廠直接下單，不會透過代工廠下單，因此惠普已經身為全球第二大PC廠，照理來說更具有議價優勢，但是就連這樣零組件供貨也是「有一搭沒一搭」，在在顯示PC需求的強烈與供應鏈供貨缺口的兩面難題。